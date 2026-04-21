Hős kutya mentette meg a család életét a tűztől

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 11:00
A lángok a család garázsában csaptak fel.

Házikedvencük mentette meg életét annak a családnak, akik nem vették észre, hogy hajnalban tűz ütött ki a tustini otthonuk garázsában. Velük ellentétben azonban Fillmore, egy német rövidszőrű vizsla észlelte a bajt és addig ugatott, míg fel nem ébresztette családját az április 16-án hajnali fél öt körül keletkezett tűz miatt. A kutya hősies története pedig a közösségi médiát is elérte, miután a tűzeset eloltását követően az Orange megyei tűzoltóság hivatalos oldalukon közölte, Fillmore díjat érdemelne.

Kutya mentette meg a család életét miután tűz ütött ki otthonukban.
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A kutya ugatására a gazdi először azt hitte, kintről hall valami zajt, azonban nem sokkal később az ablakon kinézve villódzó fényeket látott. Ekkor a pár azt hitte, talán a szomszéd háza kapott lángra. Az kertbe rohantak és ekkor szembesültek azzal, hogy a saját garázsuk lángol. Azonnal hívták a tűzoltókat, akiknek kiérkezéséig a kerti slaggal próbálták eloltani a tüzet. A tűzesetben szerencsére csak a garázs és a család járművei sérültek meg.

Kutya volt a nap hőse

A tűzoltóság fotóin az láthtó, ahogy Fillmore büszkén ül a füvön, miközben őrzi az otthonát, majd később egy tűzoltóval pózol. Gazdája, Tom Dalis így nyilatkozott a történtekről:

Fillmore már hajnali 4:15 körül ugatott. Egyébként nem szokott ugatni. Csak ugatott és ugatott. Mondtuk neki, hogy csend, de nem hagyta abba. Akkor gondoltam, hogy valami történhetett odakint...

 – emlékezett vissza hozzátéve, feleségével és 90 éves anyósával élnek együtt a házban Fillmore mellett, aki hőstette után rengeget jutalomfalatot kapott. 

Bár a hatóságok azt feltételezik, hogy elektromos tűz okozta az esetet, a hivatalos ok még vizsgálat alatt áll, írja a People.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
