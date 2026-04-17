Felcsaptak a lángok egy fővárosi lakásban, rohantak a mentők és a tűzoltók

Rohantak a mentők és a tűzoltók, miután tűz keletkezett egy budapesti, tizenegyedik kerületi, Budaörsi úti társasházban.
Az egyik lakásban a konyhapult égett, az egyik lakó megpróbálta porral oltóval eloltani a lángokat, hozzá mentő érkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók rövid idő alatt eloltották a tüzet. A lakásból egy macskát is kivittek - írja a Katasztrófavédelem.
