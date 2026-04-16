Nagy a baj Budapest hetedik kerületében, embert is kellett menteni egy kigyulladt pincéből

Tűzesethez riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat miután kigyulladt egy hetedik kerületi társasház pincéje. Az eset a Kürt utcában történt, ahova öt egységgel érkeztek a lánglovagok.
Tűz keletkezett egy pincében Budapesten, a hetedik kerületben, egy Kürt utcai épület aljában. A háromszintes társasházhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók öt egysége, illetve a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult. A pincéből egy ember kijött, hozzá mentőt riasztottak. A rajok légzésvédelem mellett mentek le a füsttel telített pincébe, ahol megkezdték az oltást, emellett szellőztetik és átvizsgálják a helyiséget - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
