Kárászi gyilkosság: sokkoló részletek láttak napvilágot a tragédia kapcsán

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 21:20
Online csaptak össze a hozzátartozók. A kárászi gyilkosság elkövetője pszichés gondokkal küzd.

A kárászi gyilkossággal kapcsolatban újabb fejlemények láttak napvilágot. Az áldozat és a gyanúsított hozzátartozói a közösségi médiában estek egymásnak.

A saját apjának hitte az áldozatát a kárászi gyilkosság elkövetője
Fotó: Freepik.com/Illusztráció / Freepik

A kárászi gyilkosság elkövetője pszichés problémával küzd

Nemrég beszámoltunk arról a baranyai tragédiáról, amelyben egy idős embert késeltek meg Kárászon. A tragédia még kedden történt a délelőtti órákban, amikor egy 29 éves férfi egy 70 év körüli idős férfit késelt meg. Az áldozatot mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, de sajnos életét vesztette. 

A gyilkost a Mecsek kommandó egységei fogták el az otthonában, és a rendőr-főkapitányságon állították elő. A férfi a kihallgatásán bevallotta tettét, azonban nem tett részletes vallomást. Mivel a sértett április 15-én életét vesztette, a nyomozás már emberölés miatt folytatódik.  

Online estek egymásnak a hozzátartozók

A bama.hu cikke megjelenése után a közösségi médiában folytatódtak az indulatok. A cikk bejegyzése alatt az elkövető hozzátartozója számolt be arról, hogy sajnálja a történteket, és hogy a gyanúsított pszichés eredetű problémákkal küzd. A kommentre az áldozat unokahúga reagált, szintén hozzászólásban. 

Sokra mennek az őszinte részvét nyilvánítással a gyerekei, unokái, felesége, testvérei és a rokonai! A fiad kegyetlenül megölte, erre nincs bocsánat és már nem is hozza vissza a nagybátyám, aki egészséges volt, élhetett volna még

- válaszolta az áldozat rokona. 

Az adok-kapok folytatódott a komment szekcióban, ahol kiderült, a késelő az apjának nézhette az áldozatát - írja a bama.hu

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu