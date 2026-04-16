Kárászi gyilkosság: sokkoló részletek láttak napvilágot a tragédia kapcsán

A kárászi gyilkossággal kapcsolatban újabb fejlemények láttak napvilágot. Az áldozat és a gyanúsított hozzátartozói a közösségi médiában estek egymásnak.

A kárászi gyilkosság elkövetője pszichés problémával küzd

Nemrég beszámoltunk arról a baranyai tragédiáról, amelyben egy idős embert késeltek meg Kárászon. A tragédia még kedden történt a délelőtti órákban, amikor egy 29 éves férfi egy 70 év körüli idős férfit késelt meg. Az áldozatot mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani, de sajnos életét vesztette.

A gyilkost a Mecsek kommandó egységei fogták el az otthonában, és a rendőr-főkapitányságon állították elő. A férfi a kihallgatásán bevallotta tettét, azonban nem tett részletes vallomást. Mivel a sértett április 15-én életét vesztette, a nyomozás már emberölés miatt folytatódik.

Online estek egymásnak a hozzátartozók

A bama.hu cikke megjelenése után a közösségi médiában folytatódtak az indulatok. A cikk bejegyzése alatt az elkövető hozzátartozója számolt be arról, hogy sajnálja a történteket, és hogy a gyanúsított pszichés eredetű problémákkal küzd. A kommentre az áldozat unokahúga reagált, szintén hozzászólásban.

Sokra mennek az őszinte részvét nyilvánítással a gyerekei, unokái, felesége, testvérei és a rokonai! A fiad kegyetlenül megölte, erre nincs bocsánat és már nem is hozza vissza a nagybátyám, aki egészséges volt, élhetett volna még

- válaszolta az áldozat rokona.

Az adok-kapok folytatódott a komment szekcióban, ahol kiderült, a késelő az apjának nézhette az áldozatát - írja a bama.hu.