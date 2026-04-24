Most érkezett a bejelentés: napokra leáll a debreceni repülőtér

Karbantartás miatt leáll pár napra a debreceni repülőtér. A karbantartásra az utasok biztonsága és a biztonságos légi közlekedés miatt van szükség. A pár napos leállás több járatot is érint, de igyekeznek a szakemberek úgy dolgozni, hogy ne nyúljanak el a karbantartási munkálatok.

Karbantartás miatt nem érkeznek a repülők

Hivatalos bejelentést tett a debreceni repülőtér, amelyben azt közölték, hogy néhány napra leáll a reptér forgalma. A lezárással kapcsolatos közleményben kiemelték, hogy a legfontosabb számura, hogy garantálják az utasok biztonságát, és a legmagasabb szintű szolgáltatásra törekednek. A pár napos leállás több repülőjáratot is érint.

Tájékoztatjuk a tisztelt utazóközönséget, hogy 2026. május. 04. 13:45 és május 8. 07:00 között preventív jellegű karbantartást végeznek a repülőtér futópályáján. A munkálatok célja a repülőtér infrastruktúrájának hosszú távú, zavartalan működésének biztosítása és a futópálya állapotának folyamatos javítása

- áll a reptér Facebook-bejegyzésében.

Több járatot is érint a karbantartás

Az utasok biztonságának érdekében elengedhetetlen lépés a karbantartás, hogy továbbra is fenntarthassák a biztonságos légiközlekedést, ennek érdekében a szakemberek alapos ellenőrzéseket és szükséges javításokat fognak végre hajtani.

A karbantartási munkálatokat igyekeznek a lehető legkevesebb járat érintésével elvégezni, ezzel is minimalizálva a kellemetlenégeket. Jelenleg négy járatot érint a karbantartás.

„A Debrecen Nemzetközi Repülőtér köszöni az utasok és partnerek türelmét és megértését a preventív munkálatok ideje alatt. A biztonság mindig az első helyen áll!” - zárták soraikat a Facebookon közzétett posztban.