Tragédia a levegőben: rosszul lett és meghalt egy utas

A repülőgépen vesztette életét egy férfi, miután rosszul lett. Az 51 éves utas rosszullétre panaszkodott, majd két órával a leszállás előtt már nem reagált. Helyi információk alapján az elhunyt daganatos betegséggel küzdött.

A repülőgépen vesztette életét egy 51 éves férfi, aki egy Manchesterből Hongkonba tartó Cathay Pacific járaton utazott. A CX216-os járat helyi idő szerint csütörtökön délelőtt 11 óra 4 perckor szállt fel, és péntek reggel landolt Hongkongban. A hatóságok tájékoztatása szerint a férfi az út során lett rosszul, majd összeesett.

A hongkongi rendőrséget helyi idő szerint reggel 6 óra 15 perc környékén értesítették arról, hogy eszméletét vesztette az egyik utas a repülőgép fedélzetén. A gép nem sokkal azután landolt, hogy a férfi rosszul lett: a repülőtéren mentők várták, és azonnal megkezdték az ellátást. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a férfi halálát, a boncolás folyamatban van. A férfit a helyi sajtók információi alapján Chen vezetéknévvel azonosították, aki a családjával még korábban az Egyesült Királyságba költözött.

A személyzet és a fedélzeten utazó orvos próbálta megmenteni az életét

Szintén helyi beszámolók szerint a férfinál állítólag még tavaly daganatos betegséggel diagnosztizáltak, azóta rendszeresen utazott Hongkong és az Egyesült Királyság között mind orvosi, mind pedig üzleti ügyek miatt. Az utazás során a felesége is a férfivel tartott, aki elmondta, az elhunyt rosszullétre panaszkodott, ami miatt folyamatosan figyelte a férfi állapotát. Két órával a leszállás előtt vette észre, hogy a férje már nem reagál.

A légitársaság szóvivője hozzátette, a személyzet és a fedélzeten tartózkodó orvos azonnal megkezdték az elsősegélynyújtást, majd a földi mentőegységek vették át a férfi ellátását - olvasható a Mirror cikkében.