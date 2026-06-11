Áramütést szenvedett a 11 éves fiú, miután felmászott egy vasúti szerelvényre - mentőhelikopter vitte kórházba

Egy vasúti szerelvényre felmászó fiú áramütést szenvedett Várpalotán csütörtök délután - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel.
Nagy Judit tájékoztatása szerint egy 11 éves fiú a barátjával csütörtök délután bement a várpalotai vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magasfeszültségű vezetékhez, emiatt áramütést szenvedett és leesett.
A sérült gyermeket mentőhelikopter szállította kórházba.
Az eset körülményeit a Várpalotai Rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja - tette hozzá.
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