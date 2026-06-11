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Áramütést szenvedett a 11 éves fiú, miután felmászott egy vasúti szerelvényre - mentőhelikopter vitte kórházba

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 20:26
vonatszerelvénybalesetrendőrség
Az eset körülményeit vizsgálja a rendőrség.

Egy vasúti szerelvényre felmászó fiú áramütést szenvedett Várpalotán csütörtök délután - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel.

mentőhelikopter
Vasúti szerelvényre felmászó fiú szenvedett áramütést Várpalotán Fotó: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

Nagy Judit tájékoztatása szerint egy 11 éves fiú a barátjával csütörtök délután bement a várpalotai vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magasfeszültségű vezetékhez, emiatt áramütést szenvedett és leesett.

A sérült gyermeket mentőhelikopter szállította kórházba.

Az eset körülményeit a Várpalotai Rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja - tette hozzá.

 

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