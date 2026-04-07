Jön a hidegfront, így formálja az időjárás a héten

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 06:30
Megtudtuk, milyen idő vár ránk a következő napokban. Megerősödő szél jelzi a gyenge hidegfrontot.
Hidegfront fog érkezni az országba. Ez pedig azt jelenti, hogy a hétvégéig sajnos búcsút kell vennünk a húsz fokos kellemes időtől. De szerencsére a télikabátokat előreláthatóan nem kell újra elővennünk. 

Hidegfront érkezik az országba / Fotó: Pexels

Kedd: A ragyogó napsütést inkább csak fátyolfelhők zavarják. Nem lesz csapadék. Az ÉNyi szél erős marad. 15-16 fok valószínű.

Szerda: A Dunántúlon túlnyomóan napos, míg keleten gomolyfelhős időre van kilátás. Nem lesz eső. Reggel 4, délután 13 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtök: Változóan felhős idő ígérkezik, keleten a több felhővel. 9 és 15 fok között mozoghat a hőmérséklet. Gyengül a légmozgás.

Péntek: Közepesen felhős idő jöhet, de csapadékra kicsi az esély. 10 és 15 fok között alakulhat a hőmérséklet délután - írja a Köpönyeg.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

