Jön a hidegfront, így formálja az időjárás a héten

Hidegfront fog érkezni az országba. Ez pedig azt jelenti, hogy a hétvégéig sajnos búcsút kell vennünk a húsz fokos kellemes időtől. De szerencsére a télikabátokat előreláthatóan nem kell újra elővennünk.

Időjárás: Megerősödő szél jelzi a gyenge hidegfrontot

Kedd: A ragyogó napsütést inkább csak fátyolfelhők zavarják. Nem lesz csapadék. Az ÉNyi szél erős marad. 15-16 fok valószínű.

Szerda: A Dunántúlon túlnyomóan napos, míg keleten gomolyfelhős időre van kilátás. Nem lesz eső. Reggel 4, délután 13 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtök: Változóan felhős idő ígérkezik, keleten a több felhővel. 9 és 15 fok között mozoghat a hőmérséklet. Gyengül a légmozgás.

Péntek: Közepesen felhős idő jöhet, de csapadékra kicsi az esély. 10 és 15 fok között alakulhat a hőmérséklet délután - írja a Köpönyeg.