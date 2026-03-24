Óraátállítás 2026: így vészelheted át a meteogyógyász szerint

Ismét jön az óraátállítás. 2026-ban március végén egy órával kevesebbet alhatunk, cserébe viszont este sokkal tovább lesz világos. Vasárnap (március 29.) hajnali 2 órakor 3 órára kell előreállítani az órákat, az okos készülékek maguktól átállnak. Sokan várják a hosszabb nappalokat, a szervezetünk azonban korántsem örül a hirtelen változásnak.

Az óraátállítás megterheli a szervezetet

Az óraátállítás hatása tulajdonképpen ugyanaz, mint a jetlagé. Ez az a jelenség, amikor több időzónát átlépve a belső óránk nem tud azonnal alkalmazkodni. Aki repült már hosszabb útra, pontosan tudja, hogy ez a jelenség fáradtsággal, ingerlékenységgel is járhat. Itthon, repülés nélkül ismét mindenki megtapasztalhatja ezt az érzést.

A probléma alapja az, hogy a szervezetünkben egy meglepően pontos biológiai óra működik. Ez magától, pontosan tartaná a napi ritmust, amelyet a fény változásai szabályoznak. Az egy órás ugrást ugyanakkor már nehezen viseli, így sok embernél komoly panaszokat okoz

– mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki szerint az úgynevezett cirkadián ritmus - vagyis a napi biológiai ritmus - ilyenkor teljesen felborul.

"Mivel a szervezet órájához igazodik a vérnyomás, az éhségérzet, az emésztés és még sok minden más is, egy bármelyik irányba történő egyórás ugrás ezt felborítja. Azok, akiknek a szervezete nem elég rugalmas, nehezen követik ezt a változást" – tette hozzá.

Hogyan vészelhetjük át a legkönnyebben az óraátállítást?

Különösen az idősek és a kisgyermekes családok viselik nehezen az átállást. A meteogyógyász szerint van egy egyszerű módszer, amivel csökkenthetők a tünetek: aki megteheti, néhány nappal korábban érdemes 10-15 perccel előrébb hozni a lefekvést. Így a szervezet nem egyszerre, hanem fokozatosan alkalmazkodik a változáshoz.