BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Karina, Gábor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Óraátállítás 2026: így vészelheted át a meteogyógyász szerint

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 12:30
A meteogyógyász elárult egy hasznos trükköt. Az óraátállítás ugyanis nagyon megviselheti a szervezetet.
Bors
A szerző cikkei

Ismét jön az óraátállítás. 2026-ban március végén egy órával kevesebbet alhatunk, cserébe viszont este sokkal tovább lesz világos. Vasárnap (március 29.) hajnali 2 órakor 3 órára kell előreállítani az órákat, az okos készülékek maguktól átállnak. Sokan várják a hosszabb nappalokat, a szervezetünk azonban korántsem örül a hirtelen változásnak. 

Óraátállítás 2026: Jön a nyári időszámítás / Fotó: Volurol /  Shutterstock 

Az óraátállítás megterheli a szervezetet

Az óraátállítás hatása tulajdonképpen ugyanaz, mint a jetlagé. Ez az a jelenség, amikor több időzónát átlépve a belső óránk nem tud azonnal alkalmazkodni. Aki repült már hosszabb útra, pontosan tudja, hogy ez a jelenség fáradtsággal, ingerlékenységgel is járhat. Itthon, repülés nélkül ismét mindenki megtapasztalhatja ezt az érzést. 

A probléma alapja az, hogy a szervezetünkben egy meglepően pontos biológiai óra működik. Ez magától, pontosan tartaná a napi ritmust, amelyet a fény változásai szabályoznak. Az egy órás ugrást ugyanakkor már nehezen viseli, így sok embernél komoly panaszokat okoz

 – mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki szerint az úgynevezett cirkadián ritmus - vagyis a napi biológiai ritmus - ilyenkor teljesen felborul. 

"Mivel a szervezet órájához igazodik a vérnyomás, az éhségérzet, az emésztés és még sok minden más is, egy bármelyik irányba történő egyórás ugrás ezt felborítja. Azok, akiknek a szervezete nem elég rugalmas, nehezen követik ezt a változást" – tette hozzá.

Hogyan vészelhetjük át a legkönnyebben az óraátállítást? 

Különösen az idősek és a kisgyermekes családok viselik nehezen az átállást. A meteogyógyász szerint van egy egyszerű módszer, amivel csökkenthetők a tünetek: aki megteheti, néhány nappal korábban érdemes 10-15 perccel előrébb hozni a lefekvést. Így a szervezet nem egyszerre, hanem fokozatosan alkalmazkodik a változáshoz. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
