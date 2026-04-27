Hűvösebb lesz az időjárás – így alakul a hét eleje

A hét elején még nem mutatja meg rögtön az igazi arcát az időjárás, de már érezhetjük, hogy változás közeleg.

Az időjárás hűvöebb marad.

Fotó: Köpönyeg.hu

Változás az időjárásban

Hétfőn reggel kifejezetten hűvös lesz, több helyen akár fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben azonban fokozatosan javul az idő, és többórás napsütésre is számíthatunk, amelyet csak időnként zavarhatnak meg vékony fátyolfelhők. A délutáni órákban 17-18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, így kellemes, tavaszias idő várható. A szél mérsékelt marad, jelentősebb csapadék nem valószínű.

Kedden már változékonyabb arcát mutatja az időjárás. Nyugat felől egyre több felhő érkezik, és a Dunántúlon elszórtan kisebb eső, zápor is kialakulhat. A hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, tehát továbbra is enyhe marad az idő, de a napsütéses órák száma csökken. A szél kissé élénkebbé válhat, ami tovább erősíti a változékony jellegét a napnak, derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.