Időjárás: hidegfront és napsütés, ilyen idővel számolhatunk a következő napokban

Szakértők elárulták, milyen időjárás vár ránk a következő napokban. Marad a napsütés és a tavaszias jó idő, azonban a frontérzékenyeket próbára fogja tenni egy hidegfronti hatás.

Napsütéses időjárás marad, de jön egy gyenge hidegfront / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Ilyen időjárással számolhatunk a hétvégén

Péntek: A Dunántúlon sok napsütés ígérkezik, míg keleten erősen gomolyfelhős idő várható, ott helyenként zápor is kialakulhat. A szél továbbra is erős marad. Délutánra nagyjából 18 fok körüli értékek várhatók.

Szombat: Számottevő változás nem várható: nyugaton inkább naposabb, keleten felhősebb idő lesz a jellemző. A hőmérséklet 17 és 23 fok közé emelkedik.

Vasárnap: Többórás napsütésre készülhetünk, délután felhősödéssel, és északon elvétve záporral. Az északnyugati szél ismét többfelé megerősödik. A hőmérséklet 15–17 fokra mérséklődik.

Hétfő: Változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, eső nem várható. Az északi irányú szél sokfelé megélénkül. Délután 11–18 fok valószínű.

- Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - figyelmeztet dr. Pukoli Dániel a Köpönyeg oldalán.



