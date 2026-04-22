Rettenetes tragédia: gázolt a villamos, egy 16 éves tehetséget vesztettünk el

Halálra gázolt a villamos egy fiatalt hétfőn reggel Pozsonyban, Ligetfalu városrészen. A 16 éves Jarko tehetséges jégkorongozó volt, családja, barátai és a sportközösség is gyászolja a villamosgázolás áldozatát.

Tehetséges sportoló lett villamosgázolás áldozata, elhunyt a kórházban

A villamosgázolás részletei

A fiatal a Jantárová és Jasovská utca kereszteződésénél haladt görkorcsolyával, amikor a gyalogosok számára piros jelzés ellenére a sínekre lépett. A villamos vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést. A 16 éves fiatalt súlyos fejsérülésekkel szállították kórházba, kedden azonban minden küzdelem ellenére életét vesztette.

A tragédia után a helyi rendőrség ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy a villamosnak minden esetben elsőbbsége van a gyalogosokkal szemben is, és hangsúlyozták: a villamos féktávja hosszú, ezért a vezető gyakran nem tud időben megállni. Arra kérik a gyalogosokat, hogy átkeléskor mindig legyenek rendkívül figyelmesek, ne használjanak telefont vagy fülhallgatót, és minden esetben győződjenek meg a biztonságos áthaladásról - írja a Paraméter.