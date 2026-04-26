Hidegfront csap le: fordulatot hoz az időjárás hét elején

Változást hoz a hét eleji időjárás: vasárnap hidegfront érkezik, hétfőn pedig már nyugodtabb, naposabb időre számíthatunk.

Forrás: Köpönyeg.hu

Vasárnap egy száraz hidegfront érkezik hazánk fölé, amely elsősorban nem csapadékával, hanem a légmozgásával és a felhőzet változásával hívja fel magára a figyelmet. Az időjárás változékonyabbá válik, a szél többfelé megerősödik, ami hűvösebb érzetet kelthet. A nappali csúcshőmérséklet 15-17 fok körül alakul, ami ugyan nem számít hidegnek, de a szeles idő miatt kevésbé lesz kellemes a szabadban tartózkodás.

Hétfőn már nyugodtabb arcát mutatja az időjárás. Hosszabb napos időszakokra számíthatunk, csapadék nem várható, így kifejezetten kedvező feltételek alakulnak ki a szabadtéri programokhoz. A reggel azonban még csípős lehet: hajnalban 4 fok körüli hőmérséklet várható, sőt egyes helyeken gyenge fagy sem kizárt. Napközben viszont fokozatosan melegszik a levegő, délutánra akár 16 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet, írja a Köpönyeg.hu.