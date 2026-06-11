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Hajóbalesetben halt meg a tinédzser– a gyilkossággal vádolt apa összeomlása miatt hazaküldte az esküdtszéket a bíró

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 10:30
idegösszeomlástárgyalás
A bíró teljesen kiakadva szüntette be a tárgyalást. A hajóbalesetért felelős apuka nem tudta összeszedni magát.
CJA
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Egy floridai ingatlanfejlesztő, akit egy tinédzser lány halálát okozó hajóbaleset miatt állítottak bíróság elé, látványosan összeomlott a tárgyaláson - a bíró pedig mérgesen reagált.

Halálos hajóbaleset gyűlésén omlott össze a vádlott
Halálos hajóbaleset gyűlésén omlott össze a vádlott (Fotó: TheCarPhotographer /  Shutterstock)

Félbeszakították a hajóbaleset tárgyalását

Az 54 éves George Pino alig több mint egy órával a 17 éves Luciana Fernandez halála miatt indult büntetőper kezdete után könnyekben tört ki, remegett és hangosan zokogott. Ez még a nyitóbeszédek alatt történt, ezért Marisa Tinkler Mendez bíró azonnal elrendelte az esküdtszék hazaküldését aznapra.

Mr. Pinónak képesnek kell lennie uralkodni magán. Egyáltalán nem helyénvaló, hogy mindenki tanúja legyenek ennek a viselkedésnek

- mondta a bíró, egyetértve az ügyész, Laura Adams véleményével, aki szerint a jelenet teljesen oda nem illő volt.

A jól ismert ingatlanos ellen másodfokú emberölés és hajón elkövetett emberölés a vád, miután a hatóságok szerint felelős a 2022-es balesetért, amelyben Fernandez meghalt és a 18 éves Katerina Puig pedig maradandó sérüléseket szenvedett.

A tragédia akkor történt, amikor Pino és felesége, Cecilia több tinédzsert vittek ki a vízre lányuk, Carolina 18. születésnapja alkalmából. A hajó 2022. szeptember 4-én a Biscayne-öbölben nekiütközött egy csatornajelző bójának.

A tűzoltóság szerint Pino körülbelül 80 km/órával haladhatott amikor hátrafordult, hogy ellenőrizze az utasokat - ekkor történt az ütközés. A becsapódás hatalmas lyukat szakított a hajó oldalán, az utasok pedig mind a vízbe estek.

A férfit nem vetették alá alkoholtesztnek, ám másnap amikor a hajót kiemelték, 61 üres alkoholos üveget találtak köztük pezsgősüveget is. A vádirat szerint Pino hazudott a rendőrségnek a körülményekről, és megszegte a hajózási szabályokat.

Hölgyeim és uraim, a bizonyítékok azt mutatják, hogy ez nem egyszerű baleset volt. Lucy azért halt meg, mert a vádlott nem tartotta be a legalapvetőbb vízi közlekedési szabályokat

- mondta az ügyész.

A nyitóbeszédek várhatóan kedden reggel folytatódnak - írja a New York Post.

 

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