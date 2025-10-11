Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Brigitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ránk mosolyog a vénasszonyok nyara: ennek örülni fogunk

vénasszonyok nyara
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 06:30
időjárásnapsütés
A hétvégén még szép időnk lesz. A vénasszonyok nyara kellemes kiránduló idővel lep meg minket.
K. C.
A szerző cikkei

A vénasszonyok nyara a nyár végén és az ősz elején tapasztalható kellemes, meleg, időszak, amely általában szeptember végén és október elején fordul elő. A vénasszonyok nyara időszaka alatt a hőmérséklet általában kellemes meleg csapadékmentes és szélcsendes. Ekkor a reggelek hűvösek, de a nappali órákban a napfény felmelegíti a levegőt, így ideális körülményeket teremt a szabadtéri programokhoz és a kerti munkákhoz. 

vénasszonyok nyara
Rövidre nyúlik idén a vénasszonyok nyara / 
Fotó: Creative Travel Projects /  Shutterstock 

Szombat: A réteg- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés is várható csapadék nélkül. A nap első felében még erős lehet a szél, majd mérséklődik. 19-20 fok valószínű.

Vasárnap: Nagyrészt napos időre van kilátás rétegfelhőkkel. Nem lesz eső. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között mozoghat.

Így fog véget érni a vénasszonyok nyara

Hétfő: Észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de csak néhol fordul elő zápor. Az északi, északnyugati szél ismét erőre kap. 16-17 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Kedd: Csökken a felhőzet, elvonulnak a hajnali záporok. Délután már többórás napsütés ígérkezik. 15 fok körül alakulhat a maximum - írja a Köpönyeg

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu