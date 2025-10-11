Ránk mosolyog a vénasszonyok nyara: ennek örülni fogunk

A vénasszonyok nyara a nyár végén és az ősz elején tapasztalható kellemes, meleg, időszak, amely általában szeptember végén és október elején fordul elő. A vénasszonyok nyara időszaka alatt a hőmérséklet általában kellemes meleg csapadékmentes és szélcsendes. Ekkor a reggelek hűvösek, de a nappali órákban a napfény felmelegíti a levegőt, így ideális körülményeket teremt a szabadtéri programokhoz és a kerti munkákhoz.

Rövidre nyúlik idén a vénasszonyok nyara /

Fotó: Creative Travel Projects / Shutterstock

Szombat: A réteg- és fátyolfelhők mellett többórás napsütés is várható csapadék nélkül. A nap első felében még erős lehet a szél, majd mérséklődik. 19-20 fok valószínű.

Vasárnap: Nagyrészt napos időre van kilátás rétegfelhőkkel. Nem lesz eső. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között mozoghat.

Így fog véget érni a vénasszonyok nyara

Hétfő: Észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, de csak néhol fordul elő zápor. Az északi, északnyugati szél ismét erőre kap. 16-17 fok köré esik vissza a hőmérséklet.

Kedd: Csökken a felhőzet, elvonulnak a hajnali záporok. Délután már többórás napsütés ígérkezik. 15 fok körül alakulhat a maximum - írja a Köpönyeg