Kitálalt betegségéről a sztárénekes, fél éve diagnosztizálták tüdőrákkal

Barry Manilow énekes hatalmas taps közepette tért vissza a színpadra Glasgow-ban, mindössze fél évvel azután, hogy tüdőrákot diagnosztizáltak nála.

Barry Manilow énekes többször is őszintén beszélt rákbetegségéről

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Nagy bejelentést tett az énekes

A 82 éves énekes a közönséghez fordulva így szólt, utalva rákbetegségére:

Úgy tűnik, sikerült! Ez a brit turnénk első állomása, úgyhogy készüljetek fel. Kezdődjön a buli!

Manilow továbbra is szenvedélyesen szeret fellépni, de az év elején több koncertjét is el kellett halasztania, mert nem épült fel időben abból a műtétből, amely során eltávolították a tüdejében talált daganatot. Sokan kíváncsiak voltak arra, hogy visszatér-e teljesen az a hang, amely olyan világslágereket tett ismertté, mint a Copacabana vagy a Mandy. Barry Manilow pályafutása során több mint 85 millió lemezt adott el világszerte.

I first saw Barry Manilow 46 years ago at Wembley Arena. Yes I’m old but not as old as him! Was good to see him back in Scotland at the OVO Hydro tonight. After his recent health issues he still has it. Good luck on the rest of the tour pic.twitter.com/8JeUyU3sfu — Margaret Rose (@margaretrose27) June 9, 2026

Félt attól, hogy örökre elveszíti a hangját

Mindössze egy héttel korábban a Good Morning America című műsorban még bizonytalanul beszélt állapotáról:

A hangommal kapcsolatban nem tudom, hogy teljesen visszatér-e. Körülbelül egy hónapja tartottam az első hangpróbámat, és egyáltalán nem úgy szóltam, mint önmagam. Azt hittem, vége. Ez nagyon megviselt, mert nem akarom abbahagyni.

Azóta tanárral dolgozik, és intenzív hangpróbákon vesz részt. A fellépés napján a BBC Breakfast műsorának röviden azt mondta, hogy az elmúlt időszak „kemény menet volt”, de most már gyógyulóban van, és „nagyon jól érzi magát”.

A diagnózis egy rutinellenőrzésen derült ki

Manilow több mint hat hónap kihagyás után tért vissza a színpadra. Arról is beszélt, hogy a daganatot részben egy figyelmes orvosnak köszönhetően fedezték fel időben. Csípőfájdalmak miatt kért MRI-vizsgálatot, de kezelőorvosa azt is kérte, hogy a tüdejét is vizsgálják meg, mert az énekes az utóbbi időben kétszer is súlyos hörghuruttal küzdött.

„Azt hiszem, lehet, hogy ő mentette meg az életemet, mert találtak egy nagy fekete foltot a mellkasomban. Az egyik orvos szerint ez valószínűleg a hörghurut maradványa volt, a másik szerint rák is lehetett. Én a hörghurutra szavaztam. De amikor újra megvizsgálták, kiderült, hogy rákos daganat.”