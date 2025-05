Mennyi pénzt illik ballagásra adni? Itt a válasz

Sokat számít a kapcsolat

Az általános iskolai ballagásra adott pénzösszeg nagysága több tényezőtől függhet, például a ballagóhoz fűződő kapcsolat szorosságától, és bizony az ajándékozó anyagi helyzetétől is. Ha közeli családtagokról van szó, például szülőkről, nagyszülőkről, idősebb testvérekről, keresztszülőkről, jellemzően a 10-20 ezer forint a mérvadó. Távolabbi rokonok, nagynénik, nagybácsik esetében a pénzbeni ajándék átlagosan 5-10 ezer forint - írja a Fanny magazin.

Akárcsak az esküvő, a közelgő ballagások alkalmával is a pénztárcánkba kell nyúlni, hiszen a végzős diákok nagy része az ilyenfajta meglepetésnek örül a legjobban Fotó: Pesti Tamás

Mire gyűjt a perselyben?

Középiskolások esetén is fontos, hogy a pénzajándék tükrözze a ballagó és az ajándékozó közötti kapcsolatot, valamint utóbbi szándékát és figyelmességét. Ilyenkor azt is szem előtt lehet tartani, hogy van-e valamilyen nagyobb összegű használati tárgy, amire éppen gyűjt a kamasz. Ettől függően határozhatjuk meg az összeget, ami minimum 20 ezer forint legyen, szülők, nagyobb testvérek és nagyszülők esetén ennek akár a többszöröse is.

Érintettek lehetnek

A család barátai, valamint a középiskolás diák esetén egy pár évvel idősebb barát is szóba jöhet, mint ajándékozó. Az ő részükről az 5-10 ezer forint közötti összeg a legudvariasabb hozzájárulás. Ha kifejezetten szoros kapcsolat áll fenn, akkor ennek a kétszerese is adható. Nagyon ritka találkozások esetén, vagyis az „illik megjelenni” kategóriába tartozóknál illemből már 5 ezer forint is megfelelő, hiszen a lényeg a gesztus.

Megfogható járandóság

Kifejezetten készpénzt adni erre az alkalomra praktikussági, és akár érzelmi okokból is jó ötlet lehet. Ez egyfajta szabadságot ad a ballagónak, és kézzel foghatóvá teszi számára az ajándékot, még akkor is, ha pénzről van szó. A készpénz ráadásul egy olyan dolog, amivel „nem lehet mellényúlni”, és ami magában hordozza azt az üzenetet, hogy a felnőttek bíznak a kamaszban, és abban, hogy jó dologra költi majd a „bevételt”.

Csomagoljuk kreatívan

Készpénz esetén fontos a csomagolás. A virágba tűzés vagy a mutatós boríték klasszikus régi megoldások, élhetünk ennél izgalmasabb technikákkal is. A pénzátadó alkalmatosság bármi lehet, csak a fantáziánk, kézügyességünk, és az erre szánt összeg szabhat határt. Tehetjük befőttesüvegbe, aminek a tetejére alkothatunk papírból talársapkát, készíttethetünk gravírozott tartót, emlék- vagy fotókönyvet, esetleg egy titkos rekeszt tartalmazó könyvet.