Ismét változhatnak az Otthon Start feltételei: a külföldön dolgozó fiatalok is felvehetnék

A jövőben kiterjeszthetik az Otthon Start programot a külföldön dolgozókra is. Ez olyan érdeklődők számára jelentene segítséget, akik jelenleg külföldi munkaviszonnyal rendelkeznek, de itthon vennének lakást vagy házat. Mutatjuk, mit lehet eddig tudni erről a bevezetni kívánt intézkedésről!

A külföldön dolgozó fiatalokra is kiterjeszthetik az Otthon Start Programot / Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Továbbra is nagyon népszerű az Otthon Start

A legfeljebb évi 3 százalékos kamatozású Otthon Start program továbbra is nagyon népszerű. A Bankmonitor becslése alapján a januárban kötött hitelszerződések mintegy 70 százaléka kapcsolódhatott ehhez a támogatáshoz. Ez nem is csoda, mivel a kedvező kamatozásának köszönhetően egy átlagos -évi 6,5 százalékos kamatozású- piaci lakáshitelhez képest 50 millió forint felvételekor durván 100.000 forinttal kedvezőbb a havi törlesztőrészlete: míg a sima piaci hitelnek 337.000 forint a havi törlesztője, az Otthon Start hitelé 237.000 forint havonta.

Jelenleg ezek a munkavállalásra vonatkozó szabályok az Otthon Startnál

A kedvező kamatért cserébe számos feltételt kell teljesíteni amellett, hogy első lakást, házat lehet a csak hitelből megvásárolni. Az elvárások között szerepel például a 2 éves, folyamatos TB jogviszony. Ennek egy része jelenleg is lehet külföldi munkaviszonyon alapuló jogviszony is, de a mostani előírások alapján az igénylést megelőző utolsó fél évben már magyar munkaviszonnyal, vállalkozói jogviszonnyal kell rendelkeznie az igénylőknek.

Ez változna a jövőben az Otthon Startnál

Orbán Viktor Facebook üzenete alapján az változna meg a jövőben, hogy eltörölnék a 180 napos (fél éves) kötelező magyar munkaviszonyt és a 2 éves kitétel teljes egészében teljesíthető lenne külföldi munkaviszonnyal. Arról viszont még nincs információ, hogy pontosan mit várnának el a külföldön dolgozó fiataloktól cserébe, például, hogy a kölcsönfelvételt követően egy bizonyos határidőn belül haza kellene-e majd költözniük.