Ismét változhatnak az Otthon Start feltételei: a külföldön dolgozó fiatalok is felvehetnék

A jövőben kiterjeszthetik az Otthon Start programot a külföldön dolgozókra is. Ez olyan érdeklődők számára jelentene segítséget, akik jelenleg külföldi munkaviszonnyal rendelkeznek, de itthon vennének lakást vagy házat. Mutatjuk, mit lehet eddig tudni erről a bevezetni kívánt intézkedésről!
A legfeljebb évi 3 százalékos kamatozású Otthon Start program továbbra is nagyon népszerű. A Bankmonitor becslése alapján a januárban kötött hitelszerződések mintegy 70 százaléka kapcsolódhatott ehhez a támogatáshoz. Ez nem is csoda, mivel a kedvező kamatozásának köszönhetően egy átlagos -évi 6,5 százalékos kamatozású- piaci lakáshitelhez képest 50 millió forint felvételekor durván 100.000 forinttal kedvezőbb a havi törlesztőrészlete: míg a sima piaci hitelnek 337.000 forint a havi törlesztője, az Otthon Start hitelé 237.000 forint havonta.
A kedvező kamatért cserébe számos feltételt kell teljesíteni amellett, hogy első lakást, házat lehet a csak hitelből megvásárolni. Az elvárások között szerepel például a 2 éves, folyamatos TB jogviszony. Ennek egy része jelenleg is lehet külföldi munkaviszonyon alapuló jogviszony is, de a mostani előírások alapján az igénylést megelőző utolsó fél évben már magyar munkaviszonnyal, vállalkozói jogviszonnyal kell rendelkeznie az igénylőknek.
Orbán Viktor Facebook üzenete alapján az változna meg a jövőben, hogy eltörölnék a 180 napos (fél éves) kötelező magyar munkaviszonyt és a 2 éves kitétel teljes egészében teljesíthető lenne külföldi munkaviszonnyal. Arról viszont még nincs információ, hogy pontosan mit várnának el a külföldön dolgozó fiataloktól cserébe, például, hogy a kölcsönfelvételt követően egy bizonyos határidőn belül haza kellene-e majd költözniük.
Mi a helyzet az ingázókkal?
Azon ingázóktól jelenleg is elfogadható a külföldi munkaviszony, akik hazánkkal szomszédos országban dolgoznak és legalább két éve magyarországi bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.