Társasházi építményi jog: megjelentek a részletek, így változnak az Otthon Start-os lakásvásárlások

A kormány kihirdette a várva várt részletszabályokat a társasházi építményi jogról. Ez a jogintézmény megnyitja az utat az Otthon Start és a CSOK Plusz hitelt igénybe vevők számára a még csak tervezőasztalon létező lakások kockázatmentesebb megvásárlásához. Mutatjuk, mit jelent mindez a gyakorlatban!

Mostantól könnyebb lesz új lakást venni Otthon Starttal: megjelentek a társasházi építményi jog szabályai Fotó: Designer Ujma

Mi is pontosan a társasházi építményi jog?

A társasházi építményi jog egy olyan új, ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jog, ami lehetővé teszi, hogy a vevő már az építkezés legkorábbi szakaszában (akár az alapozás előtt) megjelenjen a tulajdoni lapon. Ez a lehetőség a társasházi lakást vásárlóknak jelent hatalmas könnyebbséget, mert így akár tervezőasztalról is megvehetők hitelből az új építésű ingatlanok.

Miért nagy segítség ez az Otthon Startos lakásvásárlóknak?

Az Otthon Start program lényege a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása, gyakran alacsony önerő mellett. Eddig a bankok óvatosak voltak a még fel nem épült lakások hitelezésével, hiszen nem volt valódi fedezet mögöttük. A friss rendelet alapján azonban a bankok már a szerkezetkész állapot előtt is folyósíthatnak hitelt. Emellett a vevők is nagyobb biztonságban érezhetik magukat, mivel ha az építkezés közben az építtető cég ellen csődeljárás vagy végrehajtás indulna, akkor is jogosan követelhetik vissza a kifizetett összeget, pont, mintha jelzálogjoguk lenne. Vagyis, ha meghiúsul az építkezés, a vevőnek visszajár a kifizetett vételár vagy vételárrészlet, a többi befektetőt megelőzően.

Egyszóval ez az új jogintézmény lehetővé teszi, hogy a fiatalok már egy-egy projekt indulásakor lefoglalják álmaik otthonát anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, az építkezés meghiúsulása esetén minden megtakarításuk odavész.

Nem a társasházi építményi jog az egyetlen újdonság a rendeletben A most megjelent szabályozás nemcsak az építményi jogot hozta el, hanem finomhangolta a lakástámogatási rendszert is:

szabályozás nemcsak az építményi jogot hozta el, hanem finomhangolta a lakástámogatási rendszert is: a rendelet pontosítja a CSOK Plusz és az Otthon Start közötti átjárhatóságot, így a gyermekvállalás előtt álló fiatalok kombinálhatják a legkedvezőbb állami konstrukciókat az újépítésű ingatlanoknál is, a közjegyzői eljárások díjszabása és menete is egyszerűsödik az építményi joggal összefüggő okiratoknál, így az adminisztráció nemcsak biztonságosabb, de gyorsabb is lesz.

Mit tegyen most az, aki új építésű lakás venne Otthon Startból?

Mivel az új szabályok március 6-án léptek életbe, még csak most kezdődik majd a bankok belső szabályzatának és informatikai rendszerének átállítása. Amíg elő nem állnak a hitelintézetek a saját feltételeikkel és meg nem nyílik az út a tervezőasztalról való vásárlás előtt, érdemes a lakásokat építtető cégeknél érdeklődni, hogy hajlandóak-e az új szabályok szerint szerződni és van-e már bejegyzett vagy folyamatban lévő építményi joguk a telekre. A másik fontos szempont, amit mérlegelni érdemes: az Otthon Startból vett új építésű lakások esetén 3 éven belül meg kell kapja a vevő a használatbavételi engedélyt, különben ugrik a kamattámogatás, tehát olyan projektek (épülő lakások) között érdemes válogatni, ahol a műszaki átadás tartható ezen a határidőn belül.