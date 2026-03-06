Társasházi építményi jog: megjelentek a részletek, így változnak az Otthon Start-os lakásvásárlások

A kormány kihirdette a várva várt részletszabályokat a társasházi építményi jogról. Ez a jogintézmény megnyitja az utat az Otthon Start és a CSOK Plusz hitelt igénybe vevők számára a még csak tervezőasztalon létező lakások kockázatmentesebb megvásárlásához. Mutatjuk, mit jelent mindez a gyakorlatban!
A társasházi építményi jog egy olyan új, ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jog, ami lehetővé teszi, hogy a vevő már az építkezés legkorábbi szakaszában (akár az alapozás előtt) megjelenjen a tulajdoni lapon. Ez a lehetőség a társasházi lakást vásárlóknak jelent hatalmas könnyebbséget, mert így akár tervezőasztalról is megvehetők hitelből az új építésű ingatlanok.
Az Otthon Start program lényege a fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása, gyakran alacsony önerő mellett. Eddig a bankok óvatosak voltak a még fel nem épült lakások hitelezésével, hiszen nem volt valódi fedezet mögöttük. A friss rendelet alapján azonban a bankok már a szerkezetkész állapot előtt is folyósíthatnak hitelt. Emellett a vevők is nagyobb biztonságban érezhetik magukat, mivel ha az építkezés közben az építtető cég ellen csődeljárás vagy végrehajtás indulna, akkor is jogosan követelhetik vissza a kifizetett összeget, pont, mintha jelzálogjoguk lenne. Vagyis, ha meghiúsul az építkezés, a vevőnek visszajár a kifizetett vételár vagy vételárrészlet, a többi befektetőt megelőzően.
Egyszóval ez az új jogintézmény lehetővé teszi, hogy a fiatalok már egy-egy projekt indulásakor lefoglalják álmaik otthonát anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, az építkezés meghiúsulása esetén minden megtakarításuk odavész.
Mivel az új szabályok március 6-án léptek életbe, még csak most kezdődik majd a bankok belső szabályzatának és informatikai rendszerének átállítása. Amíg elő nem állnak a hitelintézetek a saját feltételeikkel és meg nem nyílik az út a tervezőasztalról való vásárlás előtt, érdemes a lakásokat építtető cégeknél érdeklődni, hogy hajlandóak-e az új szabályok szerint szerződni és van-e már bejegyzett vagy folyamatban lévő építményi joguk a telekre. A másik fontos szempont, amit mérlegelni érdemes: az Otthon Startból vett új építésű lakások esetén 3 éven belül meg kell kapja a vevő a használatbavételi engedélyt, különben ugrik a kamattámogatás, tehát olyan projektek (épülő lakások) között érdemes válogatni, ahol a műszaki átadás tartható ezen a határidőn belül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.