Tragédia: autóbalesetben halt meg a 22 éves sportoló

Tragikus autóbalesetben meghalt egy amerikai egyetemi atléta, miközben csapattársaival utazott. A 22 éves Matthew Wing, a Concordia University Nebraska sportolója életét vesztette a balesetben, amelyben három csapattársa is megsérült.
A baleset a múlt héten történt a Missouri állambeli Harrisonville közelében. A beszámolók szerint Wing egy Toyota Priust vezetett, amikor helyi idő szerint nem sokkal este fél tizenegy előtt frontálisan ütközött egy Ford Explorerrel.
A Concordia egyetem közleményben reagált a tragédiára.
A Concordia Nebraska közössége összetört. Imákat kérünk ebben a nehéz időszakban az egyetemünkért, valamint a balesetben érintett fiatalok családjaiért és barátaiért, hogy mindannyian vigaszt találhassunk Isten szeretetében és gyógyító kegyelmében
– írta az intézmény.
A balesetben megsérült három Concordia-sportolót kórházba szállították. A Ford Explorer 30 éves sofőrjét szintén kórházba vitték az ütközést követően. Matthew Wing 2025 májusában vette feleségül Bri Worleyt. Felesége mellett szülei, testvére és nővére gyászolja, írja a Daily Mail.
Wing még középiskolásként 100 méteres rekordot állított fel, és több sportágban is versenyzett: futás mellett terepfutásban, kosárlabdában és amerikai futballban is szerepelt.
