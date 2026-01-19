Tihanyi tragédia: verseny közben halt meg az egyik futó

Tragédiával zárult az idei Tihany Trail terepfutás. Az futóverseny helyszínére mentőhelikopter érkezett, de egy résztvevő életét már ne tudták megmenteni.

Tragédiával zárult a tihanyi futóverseny

A VEOL értesülései szerint egy 47 éves férfi vesztette életét a Tihany Trail Terepfutás és Nordic Walking Verseny elnevezésű eseményen. A már hagyományossá vált versenyt idén január 17-én tartották meg.

Úgy tudni, a versenyzőhöz mentőhelikoptert hívtak, de már nem tudtak érte mit tenni.

Nincs szó... A Tihany Trail 2026. után felfoghatatlan csend maradt... Végtelen hála és köszönet mindazoknak, akik lélekjelenlétükkel, szaktudásukkal, tiszta szívvel hozzájárultak a mentéséhez! Mégis egy futótársunkat kell gyászolnunk. A szívünk tele fájdalommal és bánattal... Mélyen együtt érzünk a családdal, hozzátartozókkal és barátokkal!

- olvasható a Tihany Sport és Szabadidő Facebook-oldalán.

A tragikus lezárás ellenére az idei verseny telt házas volt, több mint 500 ember állt a rajthoz.