Tihanyi tragédia: verseny közben halt meg az egyik futó

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 12:50
A Tihany Trail terepfutás egyik résztvevője a verseny közben elhunyt. Január 17-én még mentőhelikopter is érkezett az esemény helyszínére, de a férfi életét még nem tudták megmenteni.

Tragédiával zárult az idei Tihany Trail terepfutás. Az futóverseny helyszínére mentőhelikopter érkezett, de egy résztvevő életét már ne tudták megmenteni.

Mentőhelikoptert is riasztottak a futóverseny helyszínére.
Mentőhelikoptert is riasztottak a futóverseny helyszínére  (Képünk illusztráció) Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap

Tragédiával zárult a tihanyi futóverseny

A VEOL értesülései szerint egy 47 éves férfi vesztette életét a Tihany Trail Terepfutás és Nordic Walking Verseny elnevezésű eseményen. A már hagyományossá vált versenyt idén január 17-én tartották meg.

Úgy tudni, a versenyzőhöz mentőhelikoptert hívtak, de már nem tudtak érte mit tenni.

Nincs szó...  A Tihany Trail 2026. után felfoghatatlan csend maradt... Végtelen hála és köszönet mindazoknak, akik lélekjelenlétükkel, szaktudásukkal, tiszta szívvel hozzájárultak a mentéséhez! Mégis egy futótársunkat kell gyászolnunk. A szívünk tele fájdalommal és bánattal... Mélyen együtt érzünk a családdal, hozzátartozókkal és barátokkal!

- olvasható a Tihany Sport és Szabadidő Facebook-oldalán.

A tragikus lezárás ellenére az idei verseny telt házas volt, több mint 500 ember állt a rajthoz.

 

