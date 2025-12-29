KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Tamara, Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Egy ritka genetikai betegség el fogja venni a látásomat - ezért előbb elkészítem a kívánságlistámat”

halláskárosodás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 11:00
kívánságlistagenetikai betegségvakság
A 13 éves Audrey Tyrrellt két éve diagnosztizálták Usher-szindrómával, egy ritka genetikai rendellenességgel, amely hallás- és látásvesztést okoz.

A bátor tinédzser, akinek látását egy ritka genetikai betegség fogja elvenni, versenyt fut az idővel, hogy teljesítse a kívánságlistáját, mielőtt végleg elveszíti a látását.

Az Eiffel-torony is szerepelt a ritka genetikai betegségben élő tinédzser listáján
Az Eiffel-torony is szerepelt a ritka genetikai betegségben élő tinédzser listáján Fotó:  Pexels

Ritka genetikai betegsége miatt készít kívánságlistát

Audrey nem ment át az újszülött hallásvizsgálaton két hetes korában, az orvosok pedig tájékoztatták Traceyt és az apát, Andrew-t, hogy mindkét fülén idegi eredetű halláskárosodása van. Már hat hetes korában megkapta az első apró, rózsaszín hallókészülékét, amely lehetővé tette, hogy világosan érzékelje a beszédet. 2023-ban a család megkapta a szívszorító hírt, hogy Audrey Usher-szindrómában szenved. Ez a rendellenesség halláskárosodáshoz és a retinitis pigmentosa (RP) nevű szembetegség kialakulásához vezet. 

Audrey, aki Essexből származik, már számos fontos élményt kipipált a listájáról, többek között részt vett Taylor Swift Eras Tour koncertjén, megcsodálta az Eiffel-tornyot, és élvezte a Legoland izgalmait. A kívánságlistája, amely várhatóan 10-20 évre szól, olyan álmokat tartalmaz, mint a Szabadság-szobor megtekintése és az Északi fények látványa. Csak ebben az évben a határozott iskolás lány megcsodálta a Stonehenge ősi csodáját, elvarázsolta a Coldplay koncert, és autentikus cornwalli pitét kóstolt Cornwallban.

Édesanyja, a 46 éves Tracey bevallotta, hogy a családnak kínzó bizonytalansággal kell szembenéznie Audrey fennmaradó látásával kapcsolatban, de eltökélt szándékuk, hogy értékes emlékeket teremtsenek.

Nem tudjuk, hány éves korában válik Audrey látássérültté. A kutatásaim alapján egyes Usher-szindrómás emberek tizenéves korukban veszítenek látásukból, mások a harmincas éveik elején. Nem tudod, mennyi időd van, ezért úgy döntöttünk, hogy most cselekszünk

- nyilatkozta az édesanya.

2026-ra Audrey, aki terepfutásban és balettban is részt vesz, azt tervezi, hogy Rómába utazik, hogy megcsodálhassa a Colosseumot és a Vatikánt - számolt be róla a Daily Star.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu