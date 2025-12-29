A bátor tinédzser, akinek látását egy ritka genetikai betegség fogja elvenni, versenyt fut az idővel, hogy teljesítse a kívánságlistáját, mielőtt végleg elveszíti a látását.

Az Eiffel-torony is szerepelt a ritka genetikai betegségben élő tinédzser listáján Fotó: Pexels

Ritka genetikai betegsége miatt készít kívánságlistát

Audrey nem ment át az újszülött hallásvizsgálaton két hetes korában, az orvosok pedig tájékoztatták Traceyt és az apát, Andrew-t, hogy mindkét fülén idegi eredetű halláskárosodása van. Már hat hetes korában megkapta az első apró, rózsaszín hallókészülékét, amely lehetővé tette, hogy világosan érzékelje a beszédet. 2023-ban a család megkapta a szívszorító hírt, hogy Audrey Usher-szindrómában szenved. Ez a rendellenesség halláskárosodáshoz és a retinitis pigmentosa (RP) nevű szembetegség kialakulásához vezet.

Audrey, aki Essexből származik, már számos fontos élményt kipipált a listájáról, többek között részt vett Taylor Swift Eras Tour koncertjén, megcsodálta az Eiffel-tornyot, és élvezte a Legoland izgalmait. A kívánságlistája, amely várhatóan 10-20 évre szól, olyan álmokat tartalmaz, mint a Szabadság-szobor megtekintése és az Északi fények látványa. Csak ebben az évben a határozott iskolás lány megcsodálta a Stonehenge ősi csodáját, elvarázsolta a Coldplay koncert, és autentikus cornwalli pitét kóstolt Cornwallban.

Édesanyja, a 46 éves Tracey bevallotta, hogy a családnak kínzó bizonytalansággal kell szembenéznie Audrey fennmaradó látásával kapcsolatban, de eltökélt szándékuk, hogy értékes emlékeket teremtsenek.

Nem tudjuk, hány éves korában válik Audrey látássérültté. A kutatásaim alapján egyes Usher-szindrómás emberek tizenéves korukban veszítenek látásukból, mások a harmincas éveik elején. Nem tudod, mennyi időd van, ezért úgy döntöttünk, hogy most cselekszünk

- nyilatkozta az édesanya.

2026-ra Audrey, aki terepfutásban és balettban is részt vesz, azt tervezi, hogy Rómába utazik, hogy megcsodálhassa a Colosseumot és a Vatikánt - számolt be róla a Daily Star.