"Nyerni megyek, ezért nyerni is fogok" - súlyos autóbalesete után újra rajthoz állhat Kíra, az Európa- és világbajnok kenus

Pár hónappal ezelőtt majdnem bekövetkezett a legrosszabb, amivel egy sportoló karrierje során szembesülhet. Benkucs Kírának, a mindössze 20 éves Európa- és világbajnok kenus lánynak ugyanis orvosa azt mondta: lehet soha többé nem versenyezhet. Kírát hónapokon át szörnyű fájdalmak kínozták, de az állapotára nem találtak magyarázatot. Aztán kezdett összeállni a kép: a fiatal lány évekkel ezelőtt autóbalesetet szenvedett, és bár sokáig nem volt semmi szövődménye a balesetnek, végül kiderült, ez az ütközés az oka rosszulléteinek. Kíra azóta átesett egy speciális műtéten, idén tavasszal pedig újra versenyezni fog.

Kíra sportkarrierjét egy korábbi autóbaleset kis híján kerékbe törte, de a fiatal lány nem hagyta, hogy a fájdalom legyűrje

A Kíra hátában, vállában és nyakában húzódó fájdalomért egy évekkel ezelőtti autóbaleset volt a felelős

Nyolc évvel ezelőtt az autó, amiben Kíra utazott, frontálisan ütközött egy másik kocsival. A karambolt Kíra komolyabb sérülések nélkül megúszta, de a hatalmas erejű ütközés miatt ínszalagjai meglazultak, a koponya alatti csigolyája pedig kimozdult a helyéről. Végül ez hatalmas fejfájást, rosszulléteket és időnként ájulást eredményezett.

Kíra állapota idővel már a sportteljesítményét is befolyásolta, az országos bajnokságon már alig bírt elevezni a célig.

Végül azonban rátalált az úgynevezett PRP terápiára, aminek a lényege, hogy a beteg levett vérplazmáját altatásban visszainjekciózzák az ínszalagokba, ezáltal sokat erősödnek az ízületek. A műtét - bár csak második nekifutásra sikerült - végül rendben lezajlott, Kíra pedig azóta sokkal jobban van.

Az első vízre szállásom december 13-án volt, és hihetetlen érzés volt újra a vízen lenni. Őszintén szólva az első kis körben még fel sem fogtam igazán, hogy tényleg megcsináltam és újra itt vagyok. A második körben már kicsit elérzékenyültem, és elmorzsoltam egy-két könnycseppet. A harmadik körnél viszont már hallottam az edző kiáltását, hogy mit hogyan kell csinálni – ott egy kicsit megtört a varázs, de onnantól kezdve már teljesen az edzésre koncentráltam

— mesélte lapunknak a fiatal sportoló.

Nap­ról-napra egyre jobban vagyok. Azt nem állítom, hogy minden fájdalmam teljesen megszűnt, de nagyon nagy a javulás. Folyamatosan javul a teljesítményem, és egyre erősebbnek érzem magam. A versenyeket pedig iszonyatosan várom. Mindig is nagyon szerettem versenyezni, de az, hogy kimaradt egy szezon, még éhesebbé tett rá

— hangsúlyozta Kíra.