"Nyerni megyek, ezért nyerni is fogok" - súlyos autóbalesete után újra rajthoz állhat Kíra, az Európa- és világbajnok kenus

Pár hónappal ezelőtt majdnem bekövetkezett a legrosszabb, amivel egy sportoló karrierje során szembesülhet. Benkucs Kírának, a mindössze 20 éves Európa- és világbajnok kenus lánynak ugyanis orvosa azt mondta: lehet soha többé nem versenyezhet. Kírát hónapokon át szörnyű fájdalmak kínozták, de az állapotára nem találtak magyarázatot. Aztán kezdett összeállni a kép: a fiatal lány évekkel ezelőtt autóbalesetet szenvedett, és bár sokáig nem volt semmi szövődménye a balesetnek, végül kiderült, ez az ütközés az oka rosszulléteinek. Kíra azóta átesett egy speciális műtéten, idén tavasszal pedig újra versenyezni fog.
Nyolc évvel ezelőtt az autó, amiben Kíra utazott, frontálisan ütközött egy másik kocsival. A karambolt Kíra komolyabb sérülések nélkül megúszta, de a hatalmas erejű ütközés miatt ínszalagjai meglazultak, a koponya alatti csigolyája pedig kimozdult a helyéről. Végül ez hatalmas fejfájást, rosszulléteket és időnként ájulást eredményezett.
Kíra állapota idővel már a sportteljesítményét is befolyásolta, az országos bajnokságon már alig bírt elevezni a célig.
Végül azonban rátalált az úgynevezett PRP terápiára, aminek a lényege, hogy a beteg levett vérplazmáját altatásban visszainjekciózzák az ínszalagokba, ezáltal sokat erősödnek az ízületek. A műtét - bár csak második nekifutásra sikerült - végül rendben lezajlott, Kíra pedig azóta sokkal jobban van.
Az első vízre szállásom december 13-án volt, és hihetetlen érzés volt újra a vízen lenni. Őszintén szólva az első kis körben még fel sem fogtam igazán, hogy tényleg megcsináltam és újra itt vagyok. A második körben már kicsit elérzékenyültem, és elmorzsoltam egy-két könnycseppet. A harmadik körnél viszont már hallottam az edző kiáltását, hogy mit hogyan kell csinálni – ott egy kicsit megtört a varázs, de onnantól kezdve már teljesen az edzésre koncentráltam
— mesélte lapunknak a fiatal sportoló.
Napról-napra egyre jobban vagyok. Azt nem állítom, hogy minden fájdalmam teljesen megszűnt, de nagyon nagy a javulás. Folyamatosan javul a teljesítményem, és egyre erősebbnek érzem magam. A versenyeket pedig iszonyatosan várom. Mindig is nagyon szerettem versenyezni, de az, hogy kimaradt egy szezon, még éhesebbé tett rá
— hangsúlyozta Kíra.
Kíra általános iskolás korában szeretett bele vízi sportokba. Először sárkányhajózott, majd jött egy lehetőség, hogy kenura váltson. A fiatal lányt azonnal rabul ejtette a sportág, tehetségére pedig az edzői is felfigyeltek. A hosszan tartó kemény munka, a heti 10-11 edzés meghozta a gyümölcsét, tavalyi például az olimpiai válogatón is elindult. Aztán jött a több hónapon át tartó kényszerpihenő. Kíra azonban megfogadta, hogy 2026-ban versenyezni fog, ígéretét pedig meg is tartja: április 22-én méretteti meg magát először.
Az én mentalitásommal csak úgy lehet odaállni a rajthoz, hogy nyerni megyek, ezért nyerni is fogok. De innentől kezdve számomra már minden ajándék, és úgy érzem, hogy ebből a helyzetből én már csak nyertesként jöhetek ki
— mesélte izgatottan a kenus lány, majd így folytatta:
Még nem vagyok a csúcson, de ez normális mert még az alapozás időszaka zajlik. A teherbírásom biztató, napról napra érzem a fejlődést. Hamarosan elkezdjük a gyorsításokat is, és akkor a pályaidők alapján majd jobban kiderül, milyen formában vagyok. A történtekhez képest viszont úgy érzem, jó a forma.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.