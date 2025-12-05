Élelmiszercsomagokkal segíti a rászoruló családokat a Pro Filii Alapítvány és a Magyar Vöröskereszt

A Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló alapítvány immár hatodik alkalommal szervezte meg az adventi élelmiszer-adományozási programját, amely 2020 óta mintegy félmilliárd forinttal járult hozzá közel 170 ezer, nehéz helyzetben élő boldog karácsonyához. A karitatív akció ismét a társadalmi felelősségvállalás jegyében és közösségi összefogás révén valósulhatott meg, hiszen a 10 ezer darab csomagot ezúttal is a cégcsoport élelmiszeripari vállalatainak termékeiből állította össze mintegy 100 önkéntes munkavállaló. Az adománykontingenst éppen az önkéntesek világnapján, december 5-én indították útjára. Az eseményen jelen volt Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa és dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója.
Ezt a tízezer csomagot összeállítani és kiszállítani nagy munka és logisztika. Óriási dolog, hogy ebben az év végi hajtásban közel száz ember vállalt önkéntes munkát, hiszen enélkül ez nem tudna megvalósulni. A Magyar Vöröskereszt hazánk egyik legrégebbi karitatív szervezete, sok embernek segítettek határon belül és határon kívül is. Fontosnak tartom a Pro Filii életében, hogy egy ilyen szervezettel együtt tudunk segíteni. Ma indítjuk a kamionokat, amelyek kiviszik a csomagokat a Magyar Vöröskereszt regionális központjaiba. Ezek mind jó helyre kerülnek, olyanokhoz, akik tényleg tudnak nekik örülni. Idén is a Mészáros Csoport termékeit helyeztük a csomagba; tartós élelmiszereket, lisztet, mézet, sajtot, kekszet és pulykatermékeket, összesen közel 50 tonna élelmiszert szállítanak ki. Sokféle jótékonysági tevékenységet végez a Pro Filii, de vannak kezdeményezések, amelyek közelebb állnak az ember szívéhez. Nekem ez az élelmiszer adományozás pont ilyen, és ez az az akció, amely mögött a legnagyobb összefogás áll. Köszönöm idén is a segítséget.
– fogalmazott dr. Várkonyi Andrea.
Az Aqua Vivien Kft. bicskei telephelyén, a Bicske-M1 Ipari Park épületében azt is láthattuk, ahogy az önkéntesek összeállítják a csomagokat.
Mindig szívet melengető érzés, amikor látjuk, hogy a kollégák körében ilyen mértékű összefogás van. Bár nem lepődtem meg, hiszen évek óta kerül megrendezésre ez a programunk és a csomagok összeállításában mindig aktívan részt vesznek a cégcsoport munkatársai. Tízezer élelmiszer becsomagolása nem kis feladat, ahogy a kiszállítás sem, erre minden évben időben felkészülünk.
– fogalmazott Kelemen Krisztina, a Pro Filii Alapítvány főtitkára.
A Magyar Vöröskereszt főigazgatója beszédében kiemelte, hogy a Pro Filii nemcsak az adventi élelmiszer-adományozási projektje kapcsán támogatja évek óta a szervezetet. Tavaly a Magyar Vöröskereszt budapesti központjában zajló fejlesztésekhez járult hozzá. Szintén 2024-ben, illetve idén nyáron a Bács-Kiskun vármegyei szervezeten keresztül fogyatékkal élő és szociálisan rászoruló gyermekek táboroztatását segítette. Ugyancsak 2025-ben pedig a Pest-Vármegyei szervezeten keresztül krónikus betegséggel küzdő gyermekek életmódjának, életminőségének és esélyegyenlőségének javítását támogatta. Emellett az alapítvány adományt adott a nagyatádi Családok Átmeneti Otthona számára halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére is.
Sokszor a nagyon egyszerű, nem túl bonyolult támogatás tud igazán érvényesülni. Az, hogy élelmiszercsomagot adunk a rászorulóknak az ünnepi időszakban, viszonylag egyszerű dolognak tűnik. Viszont ezek az egyszerű dolgok nagyon jól célba tudnak érni. Amellett, hogy ez egy tartalmas csomag, a szeretetet is át tudjuk adni. Nem csupán egyszerű adományozásról van szó, hanem van benne egy önkéntes munka is. Én is önkéntesként kezdtem, az első feladatom az volt, hogy láncban álltunk a kamion és a raktár között. Ha hiányoztam volna, nagyobb lett volna a távolság.
– mondta Kardos István. A főigazgató hangsúlyozta, hogy a Magyar Vöröskereszt 145 éves múltjával, valamint a Pro Filii Alapítvány és a cégcsoport vezetése is erősen tudatos a jótékonykodásban. A jövőre vonatkozóan is egyre több lehetőség merül föl az együttműködésre.
Jó érzésű büszkeség és melegség érzés, amit ilyenkor érez az ember. A Magyar Vöröskereszt küldetése, hogy erősítse, jó szándékkal hozzá lehet tenni valamihez. Ha pedig azt látom, hogy ez megnyilvánul és ahhoz egy közösség is elég, akkor azt gondolom, hogy jó úton járunk. A Magyar Vöröskereszt és a Pro Filii alapítvány hasonlóan elkötelezett, hogy segítse a társadalom marginalizált rétegeit, a halmozottan hátrányos helyzetű családokat, a súlyos egészségügyi problémával küzdő felnőtteket. Ez a munka véget nem érő, hiszen rengeteg olyan család van, akik segítségre szorulnak
– fogalmazott Kardos István főigazgató.
