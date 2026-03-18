65 család otthona újulhat meg Bicskén 130 millió forintból – Ünnepélyes záróeseményen jelentették be a pályázat nyerteseit

Bicskén, a Petőfi Művelődési Központban tartották meg március 17-én a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány idei otthonfelújítási pályázatának ünnepélyes záróeseményét. A program pályáztatása a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Közalapítvány közreműködésével zajlott. Az idei felhívásra összesen 93 pályázat érkezett, amelyek közül 65 felelt meg a kiírás feltételeinek. A nyertes családok egyenként 2 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek, amelyet jellemzően otthonaik korszerűsítésére, belső felújításokra, energetikai fejlesztésekre, illetve tetőfelújításra fordítanak. A támogatást elnyert családok vállalták, hogy legalább öt évig a településen maradnak, ezzel is erősítve a helyi közösség stabilitását.
Az eseményen a támogatott családok mellett a helyi közösség képviselői és a program támogatói is szép számban megjelentek. Az ünnepséget Takács József, a Petőfi Művelődési Központ igazgatója moderálta, majd egy néptáncműsor nyitotta meg a rendezvényt, aminek gyerekek és fiatalok által bemutatott koreográfiája, több mint 40 éves helyi szakmai munka eredménye. A néptáncműsor nemcsak látványos produkció volt, hanem a magyar kulturális örökség élő példája is.
Ünnepi beszédében az otthonfelújítási program ötletgazdája és támogatója, Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa a pályázat jelentőségével kapcsolatban hangsúlyozta:
Egy település stabilitását nemcsak az intézmények vagy a vállalkozások adják, hanem elsősorban azok a családok, akik itt élnek, itt dolgoznak, itt nevelik a gyermekeiket. A kezdeményezés célja, hogy ezek a családok korszerűbb, biztonságosabb és gazdaságosabban fenntartható otthonokban élhessenek, ezzel hozzájárulva a lakhatási körülmények javításához. Minden olyan lépés, amely ebben segít, nagy jelentőséggel bír.
A kezdeményezés egyik fontos célja az is, hogy a fiatal családok helyben tudják megalapozni jövőjüket, és Bicske élhető, fejlődő településként kínáljon perspektívát számukra. Bálint Istvánné Andrea, a város polgármestere kiemelte:
A bicskei önkormányzat számára is nagyon fontosak a fiatalok és a fiatal családok: a tavalyi évtől az önkormányzat igyekszik részt vállalni terheik csökkentéséből, mégpedig a gyermekek születésekor adott 70 ezer forintos támogatással, illetve a 40 ezer forint értékű baba-mama csomagokkal.
A Közalapítvány szerepéről Némethné Horváth Nikoletta, a kuratórium elnöke beszélt:
Megtisztelő, hogy egy ilyen kis alapítvány, mint a miénk, ekkora lehetőséget kapott arra, hogy ilyen nagy változást hozzon a családok életébe. Mindannyian tudjuk, hogy a biztonságos, meleg otthon az alapja mindennek. A gyermekek nyugodt fejlődésének, a családok kiegyensúlyozott életének. Ez a 2 millió forint sokkal több, mint pénzösszeg. Ez azt jelenti, hogy lecserélhető a régi, veszélyes kazán, szigetelhető a ház a kisebb rezsiért, vagy biztonságossá tehető a tető. Ez a jövőbe fektetett bizalom.
Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője a beszédében a közösségi felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta:
Mi úgy gondoljuk, hogy nem az egyén, hanem a család a közösség legkisebb egysége, aminek összetartója az áldozatvállalás. Hiszen nem magamat, hanem a másikat helyezem előtérbe, akit szeretek, ami valójában azt jelenti, hogy érte áldozatot vállalok. A mi közösségünk tagjai mindannyian másokért élnek, nem csak magunkért, és a támogatási program ezt az alapelvet testesíti meg.
Az esemény egyértelmű üzenete:
a családok támogatása és a helyi közösségek megerősítése kulcsszerepet játszik a települések biztos jövőjének alakításában.
A kezdeményezés nem az első együttműködés Bicske városával. A Mészáros Csoport az elmúlt években több fejlesztést is támogatott: 2025-ben a vállalat karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány
