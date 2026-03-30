Nagy a baj: penészes Dörmi macit hívtak vissza

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 15:43
A Dörmi macikban problémát találtak. A termékvisszahívás penész miatt történt.
Termékvisszahívást tett közzé a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) – ezúttal a Dörmi macival van komoly probléma.

A Mondelez Hungária Kft. „Dörmi Tejes krémmel (28%) töltött puha piskóta 30 g” megnevezésű termékében penész jelenlétét azonosították Lengyelországban.

Az érintett tételeket kivonták a forgalomból, és megkezdték a fogyasztóktól történő visszahívásukat - erről a Mondelez Hungária Kft. gondoskodott. A visszagyűjtött termékek további sorsát ezek után a hatóság felügyeli.

A termékvisszahívás információi:

  • Termék megnevezése: Dörmi Tejes krémmel (28%) töltött puha piskóta
  • Gyártó: Mondelez International, Inc.
  • Kiszerelés: 30 g
  • Tételszám és minőségmegőrzési idő:
  • OPM0154442 01.05.2026
  • OPM0154443 01.05.2026
  • OPM0154451 02.05.2026
  • OPM0154753 23.05.2026
  • OPM0154761 24.05.2026
  • OPM0154762 24.05.2026

 

