BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Hajnalka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Baktérium miatt hívott vissza egy terméket az Aldi, nehogy megedd!

termékvisszahívás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 12:40
AldiNKFH
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ALL SEASONS Gyorsfagyasztott fűszernövények visszazárható tasakban, 8-fűszer 75 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben nem zárható ki Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte.

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomonköveti – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: ALL SEASONS Gyorsfagyasztott fűszernövények visszazárható tasakban (8-fűszer)
  • Kiszerelés: 75g
  • Minőségmegőrzési idő: 2028.01.20.
  • Tételszám: 4254431
  • Gyártó: Clama GmbH & Co.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

A Shiga-toxin termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium Shiga-toxint (más néven verotoxint) termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki. A megfelelő hőkezelés (alapos sütés-főzés) elpusztítja a baktériumot. A kockázatot a nyers vagy alul-hőkezelt ételek fogyasztása jelenti – írják.

Azt kérik, hogy amennyiben valaki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

A kép illusztráció

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu