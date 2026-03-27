Baktérium miatt hívott vissza egy terméket az Aldi, nehogy megedd!

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomonköveti – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: ALL SEASONS Gyorsfagyasztott fűszernövények visszazárható tasakban (8-fűszer)

Kiszerelés: 75g

Minőségmegőrzési idő: 2028.01.20.

Tételszám: 4254431

Gyártó: Clama GmbH & Co.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

A Shiga-toxin termelő Escherichia coli (STEC) baktérium egy kórokozó. A baktérium Shiga-toxint (más néven verotoxint) termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben (csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében) súlyos lefolyású betegség alakulhat ki. A megfelelő hőkezelés (alapos sütés-főzés) elpusztítja a baktériumot. A kockázatot a nyers vagy alul-hőkezelt ételek fogyasztása jelenti – írják.

Azt kérik, hogy amennyiben valaki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!