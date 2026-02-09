Örök dilemma: béreljünk vagy vásároljunk?

Felpezsdült a lakáspiac az Otthon Start Program bejelentése óta! Bár az utóbbi hónapokban mérséklődtek a kiadó lakások bérleti díjai, mégis felmerülhet a kérdés, hogy melyik éri meg jobban: a lakásvásárlás vagy bérlés?
Vágólapra másolva!
A lakhatás kérdése mindenki életében nagy döntés. A Fanny magazin összegyűjtötte, milyen szempontokat érdemes figyelembe venni lakásvásárlás vagy bérlés előtt.
A kedvezményes hitel havi törlesztője sok esetben alacsonyabb lehet, mint egy albérlet bérleti díja.
Lakásvásárláshoz nemcsak önerőre van szükség, de számolni kell extra költségekkel is.
A saját lakás hosszú távon megőrzi értékét, és a hiteleket kombinálni lehet más családi támogatásokkal is.
Lakásvásárlás vagy bérlés előnyei és hátrányai
Az elmúlt hónapok tapasztalatai is azt igazolják, hogy sikeres a kormány új lakhatási támogatása, az Otthon Start Program. Egyre több család valósítja meg otthonteremtési álmait a kedvezményes, 3%-os hitellel, mely az ország egész területén igénybe vehető, akár új építésű vagy használt lakást vásárolnál, akár újat építenél. Az ingatlannak Magyarországon, belterületen kell lennie, és nemcsak lakásra, de családi házra, tanyára és birtokközpontra is felvehető a kedvező hitel. Nem mindegy az ingatlan ára: többlakásos házban vásárolt/épített ingatlan ára 100 millió forint lehet, míg az egylakásos 150 millió Ft.
Albérleti díj vs. törlesztőrészlet 2025-ben kerülettől függően Budapesten egy átlagos 1,5-2 szobás lakás havi bérleti díja körülbelül 250-270 ezer forint körül, a vidéki nagyobb városokban pedig 160-225 ezer forint között mozgott. Elsőként érdemes kiszámolni, mekkora lesz a kedvezményes hitel havi törlesztőrészlete, hiszen akár jóval alacsonyabb is lehet, mint egy albérlet bérleti díja.
Mennyi legyen a zsebben? A kedvezményes, 3%-os hitel összege legfeljebb 50 millió forint lehet, és a futamidő nem haladhatja meg a 25 évet. Az önerőt 10%-ra levitték a megszokott 20%-ról, de tartsd szem előtt, hogy a bank az értékbecslés alapján fogja megállapítani, hogy az adott ingatlan megvásárlását mennyi önerővel finanszírozza. Ne centizd ki, a legbiztosabb, ha legalább 30% önerő van a zsebedben. Arra figyelj, hogy 2026-ban szigorodtak a hitelfelvétel szabályai, ami azt a célt szolgálja, hogy ne lehessen túl magas törlesztőrészletet vállalni.
Láthatatlan kiadások Lakásvásárláskor nem elég csak az önerővel rendelkezni, hiszen az ingatlanvásárlás extra kiadásokkal is jár. A közjegyzői díj, az ügyvédi költség, és a vagyonszerzési illeték kifizetésére is gondolj. Számolj a lakáshitel törlesztőrészleteivel is, emellett ne feledkezz meg el arról, hogy a rezsi, a közös költség mellett teljes felújításra vagy eseti javításokra is szükség lehet. Albérlet esetén számolnod kell a két-három havi kaucióval is.
Csökkennek vagy növekednek a lakásárak? A saját lakás vásárlása mellett szól, hogy míg az elmúlt évtizedekben az ingatlanárak nem nagyon csökkentek, az Otthon Start Programnak köszönhetően több lakás épül, ami hozzájárul a lakásárak csökkenéséhez. Így most különösen érdemes lehet belevágni a vásárlásba.
Kombináljuk más támogatással Felmerülhet a kérdés, hogy lakásvásárláskor kell-e választani a CSOK Plusz és az Otthon Start Program között – a jó hír, hogy nem, sőt, a kettő együttes igénybevétele hatalmas pénzügyi előnyt jelenthet a családalapítás előtt álló fiatal pároknak. Ráadásul újabb könnyítést vezetett be a kormány a CSOK Plusz szabályaiban: a kedvezményes hitelt a várandós vagy örökbefogadásra készülő nők 2025. december 31-e után is, életkorukra való tekintet nélkül igényelhetik majd.
Segítség, ha nagy baj van Egy albérletből fizetésképtelenség esetén egy-két hónapon belül ki kell költöznöd, de banki hitel esetében lehet átütemezést, módosítást kérni, és vannak biztosítások is a hitelekhez, melyek például munkanélküliség esetén fedezik a törlesztőrészleteket. Ha már megvan a lakás, érdemes évente felülvizsgálni a lakásbiztosítást, hiszen így akár több tízezer forintot is megtakaríthatsz a lakásbiztosítási díjakon.
Ha kíváncsi vagy, milyen hatással van az Otthon Start Program az ingatlanpiacra, nézd meg a videót:
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.