Örök dilemma: béreljünk vagy vásároljunk?

A lakhatás kérdése mindenki életében nagy döntés. A Fanny magazin összegyűjtötte, milyen szempontokat érdemes figyelembe venni lakásvásárlás vagy bérlés előtt.

Költözés előtt érdemes több szempontot is figyelembe venni, hogy megtudd, a lakásvásárlás vagy bérlés a jobb választás.

Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

A kedvezményes hitel havi törlesztője sok esetben alacsonyabb lehet, mint egy albérlet bérleti díja.

Lakásvásárláshoz nemcsak önerőre van szükség, de számolni kell extra költségekkel is.

A saját lakás hosszú távon megőrzi értékét, és a hiteleket kombinálni lehet más családi támogatásokkal is.



Lakásvásárlás vagy bérlés előnyei és hátrányai



Az elmúlt hónapok tapasztalatai is azt igazolják, hogy sikeres a kormány új lakhatási támogatása, az Otthon Start Program. Egyre több család valósítja meg otthonteremtési álmait a kedvezményes, 3%-os hitellel, mely az ország egész területén igénybe vehető, akár új építésű vagy használt lakást vásárolnál, akár újat építenél. Az ingatlannak Magyarországon, belterületen kell lennie, és nemcsak lakásra, de családi házra, tanyára és birtokközpontra is felvehető a kedvező hitel. Nem mindegy az ingatlan ára: többlakásos házban vásárolt/épített ingatlan ára 100 millió forint lehet, míg az egylakásos 150 millió Ft.

