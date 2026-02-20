2021 óta nem láttunk ilyet: megtorpant az albérletárak emelkedése

A bérleti díj emelkedésének dinamikája a 2021-es járványidőszak szintjére mérséklődött az év elején. Bár a lakáskeresők nagyjából a tavalyi árszinten találhatnak ingatlant, kérdéses, hogy a stagnáló trend kitart-e az év hátralévő részében. Az albérlet árai most a keresőknek kedveznek. Íme a részletek!

Alig emelkedtek tavalyhoz képest az albérletárak, de a kereslet is csökken.

Fotó: ARMMY PICCA/Shutterstock

Alig nőttek az albérletárak

A korábban megszokott, intenzív áremelkedés helyett váratlan nyugalommal indult az év az albérletpiacon. A legfrissebb lakbérindex szerint januárban országosan és Budapesten is csupán 1,3 százalékkal nőttek a havi bérleti díjak. Ilyen minimális elmozdulásra utoljára öt évvel ezelőtt volt példa.

Bár a januári hónapokban az év eleji keresetnövekedések és fizetésemelések rendszerint felfelé hajtják a bérleti díjakat is, a bérbeadók idén nem tudnak olyan mértékben emelni, mint a korábbi években, ami egy sajátos és intenzív versenyhelyzetet teremt a piacon

– értékelte a friss adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Mennyit drágultak az albérletek egy év alatt?

Éves összevetésben (2025 januárja óta) a lakbérek országosan 5, Budapesten pedig 5,1 százalékkal emelkedtek, ami lassulást jelent a decemberi 5,4, illetve 5,6 százalékos éves dinamikától. Az albérletárak emelkedési tempója ráadásul már jóval elmarad a tavaly januári 9 százalék feletti éves mutatóktól.

Csökkent a kínálat és a kereslet is tavalyhoz képest

A jelenlegi albérletkínálat országosan 16,8 ezer kiadó ingatlanból áll, ami 6 százalékos szűkülést jelent az előző évhez képest. A darabszám csökkenése mögött részben a korábbi hónapok pörgése áll: a bérlők gyorsan felszívták az elérhető, olcsóbb lakásokat. Ugyanakkor a kereslet is látványosan megcsappant: január és február közepe között 18 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett a hirdetésekre, mint egy éve. Ebben az időszakban összesen 135 ezer telefonos megkeresést regisztráltak.

Miért keresnek kevesebben kiadó lakást?

A keresletcsökkenés elsődleges oka az Otthon Start Program elindulása. A támogatás rengeteg potenciális bérlőt ösztönzött saját tulajdonú ingatlan vásárlására, ami jelentős "elszívó hatást" gyakorolt az albérletpiacra, így csökkentve a tulajdonosokra nehezedő nyomást.