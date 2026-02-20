2021 óta nem láttunk ilyet: megtorpant az albérletárak emelkedése

A bérleti díj emelkedésének dinamikája a 2021-es járványidőszak szintjére mérséklődött az év elején. Bár a lakáskeresők nagyjából a tavalyi árszinten találhatnak ingatlant, kérdéses, hogy a stagnáló trend kitart-e az év hátralévő részében. Az albérlet árai most a keresőknek kedveznek. Íme a részletek!
A korábban megszokott, intenzív áremelkedés helyett váratlan nyugalommal indult az év az albérletpiacon. A legfrissebb lakbérindex szerint januárban országosan és Budapesten is csupán 1,3 százalékkal nőttek a havi bérleti díjak. Ilyen minimális elmozdulásra utoljára öt évvel ezelőtt volt példa.
Bár a januári hónapokban az év eleji keresetnövekedések és fizetésemelések rendszerint felfelé hajtják a bérleti díjakat is, a bérbeadók idén nem tudnak olyan mértékben emelni, mint a korábbi években, ami egy sajátos és intenzív versenyhelyzetet teremt a piacon
– értékelte a friss adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Éves összevetésben (2025 januárja óta) a lakbérek országosan 5, Budapesten pedig 5,1 százalékkal emelkedtek, ami lassulást jelent a decemberi 5,4, illetve 5,6 százalékos éves dinamikától. Az albérletárak emelkedési tempója ráadásul már jóval elmarad a tavaly januári 9 százalék feletti éves mutatóktól.
A jelenlegi albérletkínálat országosan 16,8 ezer kiadó ingatlanból áll, ami 6 százalékos szűkülést jelent az előző évhez képest. A darabszám csökkenése mögött részben a korábbi hónapok pörgése áll: a bérlők gyorsan felszívták az elérhető, olcsóbb lakásokat. Ugyanakkor a kereslet is látványosan megcsappant: január és február közepe között 18 százalékkal kevesebb érdeklődés érkezett a hirdetésekre, mint egy éve. Ebben az időszakban összesen 135 ezer telefonos megkeresést regisztráltak.
A keresletcsökkenés elsődleges oka az Otthon Start Program elindulása. A támogatás rengeteg potenciális bérlőt ösztönzött saját tulajdonú ingatlan vásárlására, ami jelentős "elszívó hatást" gyakorolt az albérletpiacra, így csökkentve a tulajdonosokra nehezedő nyomást.
Bár kevesebb a lakás a piacon, a bérlők még ennél is nagyobb arányban szivárogtak el az Otthon Start miatt az albérletpiacról, többek között ezért sem tudnak árat emelni a lakástulajdonosok. Ez pedig a bérlőknek kedvez: kisebb a tülekedés egy-egy jó lakásért, ami ráadásul nem, vagy alig drágult tavalyhoz képest.
Budapesten a havi lakbérek mediánértéke jelenleg 260.000 forint. A népszerű kerületek árai az alábbiak szerint alakulnak:
Vidéken továbbra is Debrecen a legdrágább (220.000 forintos átlagár), majd Győr és Székesfehérvár következik (200.000 Ft). A legtöbb vármegyeszékhelyen, köztük Szegeden és Pécsen, 180.000 forint az irányadó középérték, vagyis ennél vannak olcsóbb és persze drágább kiadó ingatlanok is.
Középtávon marad a mérsékelt drágulás, de a tempó szerényebb lesz a megszokottnál. A valódi fordulatot a július-augusztusi főszezon hozza majd el, amikor az egyetemi felvételik utáni roham eldönti, milyen irányba mozdul el tartósan a bérleti díjak szintje - tette hozzá Balogh László.
