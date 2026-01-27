Majomhimlő: járvány van még? Van okunk aggódni?

Van okunk félni a majomhimlő fertőzéstől? Világjárvány van, vagy sem? Hogyan védekezhetünk ellene? Cikkünkből kiderül.

Tartanunk kell a majomhimlő fertőzéstől?

Fotó: Marina Demidiuk

A majomhimlő vírusos fertőző betegség

Emberről emberre is terjedhet

Jellemző a bőrkiütés és a láz

A súlyos esetek ritkák

A járványhelyzet nagyrészt lecsengett

Az alapvető higiénia továbbra is fontos

Mi a majomhimlő és hogyan terjed?

A majomhimlő egy vírusos megbetegedés, amely eredetileg állatról emberre terjedt, de bizonyos körülmények között emberről emberre is átadható. A fertőzés jellemzően szoros testi kontaktus útján terjed, például bőr-bőr érintkezéssel, testnedvekkel vagy fertőzött tárgyakkal.

A lappangási idő általában 1–2 hét, ezt követően influenzaszerű tünetek, láz, izomfájdalom és nyirokcsomó-duzzanat jelentkezhet. Ezek után alakul ki a jellegzetes bőrkiütés, amely hólyagos, majd pörkösödő elváltozásokkal jár.

A szakértők szerint a fertőzőképesség elsősorban a tünetes időszakra korlátozódik, és megfelelő elkülönítéssel jól kontrollálható.

Van-e még járvány és mennyire kell aggódni?

A majomhimlő okozta járványos helyzet globálisan jelentősen visszaszorult. A legtöbb országban a megbetegedések száma alacsony, és nem beszélhetünk általános járványról. A járványügyi intézkedések, az érintettek gyors azonosítása és az oltási lehetőségek mind hozzájárultak a helyzet stabilizálásához.

Ennek ellenére elszórtan továbbra is előfordulhatnak esetek, különösen olyan közösségekben, ahol a szoros kontaktus gyakoribb. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a majomhimlő nem terjed olyan könnyen, mint a légúti vírusok, ezért a lakosság széles körű veszélyeztetettsége nem áll fenn.

Az egészségügyi hatóságok folyamatos megfigyelést végeznek, így az esetleges újabb gócok gyorsan felismerhetők.

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

A majomhimlő megelőzésének alapja a tudatosság és a higiénés szabályok betartása. Ismeretlen eredetű bőrkiütés esetén fontos az orvosi vizsgálat és a szoros testi kontaktus kerülése a diagnózis tisztázásáig.

Kockázati csoportok számára bizonyos országokban célzott védőoltás is elérhető, amely csökkenti a fertőzés és a súlyos lefolyás esélyét. A rendszeres kézmosás, a személyes tárgyak megosztásának kerülése és a tünetek korai felismerése mind hozzájárulnak a fertőzés terjedésének megakadályozásához.