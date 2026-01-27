Majomhimlő: járvány van még? Van okunk aggódni?

Van okunk félni a majomhimlő fertőzéstől? Világjárvány van, vagy sem? Hogyan védekezhetünk ellene? Cikkünkből kiderül.
A majomhimlő egy vírusos megbetegedés, amely eredetileg állatról emberre terjedt, de bizonyos körülmények között emberről emberre is átadható. A fertőzés jellemzően szoros testi kontaktus útján terjed, például bőr-bőr érintkezéssel, testnedvekkel vagy fertőzött tárgyakkal.
A lappangási idő általában 1–2 hét, ezt követően influenzaszerű tünetek, láz, izomfájdalom és nyirokcsomó-duzzanat jelentkezhet. Ezek után alakul ki a jellegzetes bőrkiütés, amely hólyagos, majd pörkösödő elváltozásokkal jár.
A szakértők szerint a fertőzőképesség elsősorban a tünetes időszakra korlátozódik, és megfelelő elkülönítéssel jól kontrollálható.
A majomhimlő okozta járványos helyzet globálisan jelentősen visszaszorult. A legtöbb országban a megbetegedések száma alacsony, és nem beszélhetünk általános járványról. A járványügyi intézkedések, az érintettek gyors azonosítása és az oltási lehetőségek mind hozzájárultak a helyzet stabilizálásához.
Ennek ellenére elszórtan továbbra is előfordulhatnak esetek, különösen olyan közösségekben, ahol a szoros kontaktus gyakoribb. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a majomhimlő nem terjed olyan könnyen, mint a légúti vírusok, ezért a lakosság széles körű veszélyeztetettsége nem áll fenn.
Az egészségügyi hatóságok folyamatos megfigyelést végeznek, így az esetleges újabb gócok gyorsan felismerhetők.
A majomhimlő megelőzésének alapja a tudatosság és a higiénés szabályok betartása. Ismeretlen eredetű bőrkiütés esetén fontos az orvosi vizsgálat és a szoros testi kontaktus kerülése a diagnózis tisztázásáig.
Kockázati csoportok számára bizonyos országokban célzott védőoltás is elérhető, amely csökkenti a fertőzés és a súlyos lefolyás esélyét. A rendszeres kézmosás, a személyes tárgyak megosztásának kerülése és a tünetek korai felismerése mind hozzájárulnak a fertőzés terjedésének megakadályozásához.
A szakértők szerint a pánik nem indokolt, de a tájékozottság és az együttműködés kulcsfontosságú.
3 éve így terjedt szét a világban a majomhimlő:
