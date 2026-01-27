Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Angelika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Majomhimlő: járvány van még? Van okunk aggódni?

járvány
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 27. 11:15
majomhimlőbetegség
A majomhimlő az elmúlt években világszerte komoly figyelmet kapott, sokakban bizonytalanságot és félelmet keltve. A majomhimlő ma már jóval ritkábban kerül a hírekbe, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen eltűnt volna, ezért fontos tisztán látni a jelenlegi helyzetet és a kockázatokat.
Zedna Life
A szerző cikkei

Van okunk félni a majomhimlő fertőzéstől? Világjárvány van, vagy sem? Hogyan védekezhetünk ellene? Cikkünkből kiderül. 

Majomhimlő foltok két tenyéren.
Tartanunk kell a majomhimlő fertőzéstől? 
Fotó: Marina Demidiuk
  • A majomhimlő vírusos fertőző betegség
  • Emberről emberre is terjedhet
  • Jellemző a bőrkiütés és a láz
  • A súlyos esetek ritkák
  • A járványhelyzet nagyrészt lecsengett
  • Az alapvető higiénia továbbra is fontos

Mi a majomhimlő és hogyan terjed?

A majomhimlő egy vírusos megbetegedés, amely eredetileg állatról emberre terjedt, de bizonyos körülmények között emberről emberre is átadható. A fertőzés jellemzően szoros testi kontaktus útján terjed, például bőr-bőr érintkezéssel, testnedvekkel vagy fertőzött tárgyakkal.

A lappangási idő általában 1–2 hét, ezt követően influenzaszerű tünetek, láz, izomfájdalom és nyirokcsomó-duzzanat jelentkezhet. Ezek után alakul ki a jellegzetes bőrkiütés, amely hólyagos, majd pörkösödő elváltozásokkal jár.

A szakértők szerint a fertőzőképesség elsősorban a tünetes időszakra korlátozódik, és megfelelő elkülönítéssel jól kontrollálható.

Van-e még járvány és mennyire kell aggódni?

A majomhimlő okozta járványos helyzet globálisan jelentősen visszaszorult. A legtöbb országban a megbetegedések száma alacsony, és nem beszélhetünk általános járványról. A járványügyi intézkedések, az érintettek gyors azonosítása és az oltási lehetőségek mind hozzájárultak a helyzet stabilizálásához.

Ennek ellenére elszórtan továbbra is előfordulhatnak esetek, különösen olyan közösségekben, ahol a szoros kontaktus gyakoribb. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a majomhimlő nem terjed olyan könnyen, mint a légúti vírusok, ezért a lakosság széles körű veszélyeztetettsége nem áll fenn.

Az egészségügyi hatóságok folyamatos megfigyelést végeznek, így az esetleges újabb gócok gyorsan felismerhetők.

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

A majomhimlő megelőzésének alapja a tudatosság és a higiénés szabályok betartása. Ismeretlen eredetű bőrkiütés esetén fontos az orvosi vizsgálat és a szoros testi kontaktus kerülése a diagnózis tisztázásáig.

Kockázati csoportok számára bizonyos országokban célzott védőoltás is elérhető, amely csökkenti a fertőzés és a súlyos lefolyás esélyét. A rendszeres kézmosás, a személyes tárgyak megosztásának kerülése és a tünetek korai felismerése mind hozzájárulnak a fertőzés terjedésének megakadályozásához.

A szakértők szerint a pánik nem indokolt, de a tájékozottság és az együttműködés kulcsfontosságú.

3 éve így terjedt szét a világban a majomhimlő:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu