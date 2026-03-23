Meghalt az egyik legnagyobb felnőttfilmes oldal, az Onlyfans tulajdonosa

Leonyid Radvinszkij, az OnlyFans tulajdonosa 43 éves korában életét vesztette. A milliárdos halálát hétfőn jelentette be a cég egy szomorú közleményben.
Az ukrán-amerikai vállalkozó 2018-ban vásárolta fel a Fenix Internationalt, az OnlyFans anyavállalatát, azóta hatalmas vagyont szerzett az oldal birtoklása miatt. Az üzletember halálát az alábbi sorokkal tudatták:
Mély fájdalommal jelentjük be Leo Radvinsky halálát. Leo békésen elhunyt egy hosszú, rákkal vívott küzdelem után. A családja szeretné megőrizni a magánéletét ebben a nehéz időszakban.
A férfi az ukrán kikötővárosban, Odesszában született, családja pedig gyermekkorában Chicagóba költözött. Leonyid Radvinszkij közgazdaságtant tanult a Chicago közelében található Northwestern Egyetemen, ahol 2002-ben lediplomázott.
Az OnlyFans a koronavírus-járvány alatt vált igazán népszerűvé, amikor egyre több tartalomkészítő kezdett közvetlen bevételi forrásokat keresni. Bár a felület leginkább a felnőtteknek szóló tartalmak miatt ismert, edzők, zenészek és más kreatív szakemberek is élnek a lehetőségeivel - írja a The Sun.
