Meghalt az egyik legnagyobb felnőttfilmes oldal, az Onlyfans tulajdonosa

Leonyid Radvinszkij, az OnlyFans tulajdonosa 43 éves korában életét vesztette. A milliárdos halálát hétfőn jelentette be a cég egy szomorú közleményben.

Az OnlyFans oldalon nagy változások következhetnek be a tulajdonosváltás miatt Fotó: Varavin88 / Shutterstock

Az OnlyFans tulajdonosa tette ismertté az oldalt

Az ukrán-amerikai vállalkozó 2018-ban vásárolta fel a Fenix ​​Internationalt, az OnlyFans anyavállalatát, azóta hatalmas vagyont szerzett az oldal birtoklása miatt. Az üzletember halálát az alábbi sorokkal tudatták:

Mély fájdalommal jelentjük be Leo Radvinsky halálát. Leo békésen elhunyt egy hosszú, rákkal vívott küzdelem után. A családja szeretné megőrizni a magánéletét ebben a nehéz időszakban.

A férfi az ukrán kikötővárosban, Odesszában született, családja pedig gyermekkorában Chicagóba költözött. Leonyid Radvinszkij közgazdaságtant tanult a Chicago közelében található Northwestern Egyetemen, ahol 2002-ben lediplomázott.

Az OnlyFans a koronavírus-járvány alatt vált igazán népszerűvé, amikor egyre több tartalomkészítő kezdett közvetlen bevételi forrásokat keresni. Bár a felület leginkább a felnőtteknek szóló tartalmak miatt ismert, edzők, zenészek és más kreatív szakemberek is élnek a lehetőségeivel - írja a The Sun.