Túl dögös, a világ legszexibb tenisz-influenszere nagy figyelmet keltett

Rachel Stuhlmann lenyűgöző, testhezálló zöld ruhában üzent Szent Patrik napján. A világ legszexibb tenisz-influencerének számító nőt 300 ezren követik az Instagram-oldalán - írja The Sun.

Rachel Stuhlmann rendre nagy figyelmet kelt Fotó: Jason Koerner

Rachel Stuhlmann a férfiak kedvence

Rachel Stuhlmann a teniszversenyeken is rendszeresen nagy figyelmet kelt. Rajongóit a héten Szent Patrik-napja alkalmából az X-en tett közzé vadító zöld ruhában egy egyszerű felirattal köszöntötte: „Boldog Szent Patrik-napot!”

Rachelt gyakran látni Grand Slam-tornákon. Az NCCA kereteiben, a Missouri Tigers együttesében maga is versenyzett, jelenleg tenisz- és pickleball tartalomkészítőként is bizonyít. Rendszeresen készít interjúkat tenisz-sztárokkal a közösségi médiában.