Milliárdosok irigylik az életét: lakása árát utazza el Orsi, már 49 országban járt

Míg a legtöbb harmincas nő biztonságra, saját házra és családra vágyik, Orsi egészen mást szeretett volna. Felmondott a jól fizető dániai munkahelyén, eladta a lakását és hátizsákkal a vállán nekivágott a világnak. Járt már 49 országban, evett lóhúst a kazah pusztában, és menekült zaklató elől Azerbajdzsánban. Ma a szülei teraszán díszeleg a Vietnámban saját kézzel készített lámpása, ő pedig már az 50. országba tervezi utazását.

Orsi imádja az utazást: „Nem kell luxusautó, se Gucci, én a szabadságot választottam!”

A kilátástalanságból a világ végére: „Én vagyok az első generáció a családomban, aki ezt megteheti”

Lőrincz Orsolya a '90-es évek Romániájában nőtt fel, ahol az utazás még elérhetetlen álomnak tűnt.

A nagymamáimnak és az anyukámnak ez nem is volt téma. A kommunizmusban nem lehetett, utána meg mindenki megházasodott, jöttek a gyerekek, jött a kötöttség. Én vagyok az első generáció a családban, aki megengedheti magának, hogy nőként egyedül kiránduljon a világban, csak azért, mert ezt akarja

– kezdi kalandokkal teli történetét Orsi.

Elmesélte, hogy kiskorában a Disney mesék helyett inkább a dokumentumfilmeket nézte, a tanára pedig már az általános iskolában megjósolta: belőle földrajz tanár vagy világjáró lesz. Egy ideig azonban az utazás csak álom volt, a nagy áttörés számára később jött el, miután a magyar útlevelével szinte bárhova eljuthat.

Most, az ázsiai útjaim során döbbentem rá, mekkora szerencsénk van az európai útlevelünkkel. Az ázsiaiaknak vagyonokba kerül a vízum, rengeteget kell várniuk, sokszor meg sem kapják. Én csak fogom a magyar útlevelem és szinte bárhová besétálok. Ez egy olyan kiváltság, amit mi itt, Európában természetesnek veszünk, pedig a világ nagy részének csak vágyálom.

„Nem költök lakbérre, körmösre és fodrászra, inkább utazok”

Sokan találgatják, miből telik Orsinak a nonstop utazásra. De ma már nem kell ehhez megnyerni a lottóötöst. A válasz a tudatosságban és a lemondásban rejlik. Nyolc évig élt Dániában, ahol mesterdiplomát szerzett és keményen dolgozott. A megspórolt pénzéből vett egy lakást, amit 2022-ben, a lakáspiac csúcsán hatalmas profittal adott el. Szerencséje is volt és meg is dolgozott érte. Azóta pedig beosztással él és más neki a fontossági sorrend, ez a titka.

Nincs autóm, nem kell luxusautó, és nem érdekelt soha a dizájner ruha vagy táska sem. Saját magamnak festem a hajamat, magamnak csinálom a manikűrömet, pedikűrömet. Nem járok drága szalonokba, nem szórom el a pénzt. Szerintem mindenki lemond valamiről azért, hogy kapjon valami mást. Vehettem volna egy lakást Kolozsváron, de akkor megint dolgozhatnék évekig, mire félreteszek egy utazásra. Akkor meg már öreg leszek, fájni fog a hátam a jurtában. Most kell kihasználni!

– mondja mosolyogva Orsi.