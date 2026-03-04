Jó hír: egész hétre kitart a tavaszias idő!

Nem csak a naptárt nézve, de az időjárásban is érezhető, hogy megérkezett a várva várt tavasz. Ezen a héten tartósan meleg napsütés és lágy szellő kíséri napjainkat, sőt, még csapadékra sem kell számítani.

Végre megérkezett a tavaszias időjárás, ami egész hétre kitart

Fotó: köpönyeg.hu

Az időjárás nekünk kedvez az elkövetkezendő napokban

Március 4-én, szerdán a hőmérséklet 16 Celsius-fokig fog emelkedni, nyugodt égboltra számíthatunk. A hajnali órákban 5 fokra hűl le a levegő.

Március 5-én, csütörtökön az előző naphoz hasonlóan a napközbeni csúcshőmérséklet eléri a 16 Celsius-fokot, csapadékra továbbra sem számíthatunk. Az esti órákban 7 fok várható.

Március 6-án, pénteken az előző napokhoz hasonlóan a csúcshőmérséklet várhatóan 16 Celsius-fok lesz, zavartalan napsütéssel. A hajnali órákra 6 fokra csökken a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.