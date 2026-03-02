Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Nyugodt, tavaszias idővel kezdődik a hét

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 06:00
Nyugodt lesz a hétfő, még csak a szél sem lengedezik majd.
Március első hete nyugodt időjárást hoz magával. Hétfőn, március 2-án ugyanis folytatódik a napos, tavaszias idő, amelyet csak néha zavarhat meg egy-egy felhő. Ennek értelmében eső továbbra sem várható, és a légmozgás gyenge marad. A csúcshőmérséklet az előző napokhoz hasonlóan ismét 13 fok körül alakul.

Nyugodt időjárással érkezik a hétfő
Nyugodt időjárásra számíthatunk hétfőn Fotó: Köpönyeg

Kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem várható 

- közölte a HungaroMet.

Ilyen lesz a hét időjárása

Kedd, március 3.

A napsütés mellett délnyugat felől egyre több gomolyfelhő érkezik. Szórványosan kialakulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar sem kizárt. A délutáni órákban 14–15 fok körüli maximumokra van kilátás.

Szerda, március 4.

Kora tavaszias hangulatú, napos-gomolyfelhős idő ígérkezik. Néhol előfordulhat futó zápor. Délután 15 fok körüli értékeket mérhetünk.

Csütörtök, március 5.

Gomolyfelhők és napos időszakok váltják egymást, csapadék nem valószínű. A szél gyenge marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul - írja a Köpönyeg oldala.

 

