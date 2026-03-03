„Lef*stam a bokám tőle” – Stohl András teljesen lenyűgözte Peller Annát

A TV2-n futó A Nagy Ő elképesztően sikeres volt, az egész ország azon izgult, hogy vajon ki lesz Stohl András párja. A műsort és a híresség szívét végül Kriszta nyerte meg, és azóta is együtt vannak – nemrég még A Nagy Duett felvételén is közösen vettek részt, vagyis úgy tűnik, hogy egy igazi kapcsolat lett a románcból.

Kriszta és Stohl András

Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin/ Máté Krisztián

Kiderült, hogy az ismert színésznő, Peller Anna is teljesen odavolt A Nagy Ő-ért és természetesen Stohl Andrásért, és ezt egészen érdekes módon közölte az emberekkel a testvérével közös podcastjában:

Óriási kockázatot vállalt azzal, hogy ebbe beleállt. De meg kell hagyni, fergeteges benne, lef*stam a bokám tőle

– mondta Peller Anna.

Peller Anna / Fotó: Szabolcs László / hot magazin

A színésznő elárulta, hogy ő semmiképp sem vállalná el A Nagy Ő-t, és azt is elmondta, hogy miért: