„Lef*stam a bokám tőle” – Stohl András teljesen lenyűgözte Peller Annát

A TV2-n futó A Nagy Ő elképesztően sikeres volt, az egész ország azon izgult, hogy vajon ki lesz Stohl András párja. A műsort és a híresség szívét végül Kriszta nyerte meg, és azóta is együtt vannak – nemrég még A Nagy Duett felvételén is közösen vettek részt, vagyis úgy tűnik, hogy egy igazi kapcsolat lett a románcból.
Kiderült, hogy az ismert színésznő, Peller Anna is teljesen odavolt A Nagy Ő-ért és természetesen Stohl Andrásért, és ezt egészen érdekes módon közölte az emberekkel a testvérével közös podcastjában:
Óriási kockázatot vállalt azzal, hogy ebbe beleállt. De meg kell hagyni, fergeteges benne, lef*stam a bokám tőle
– mondta Peller Anna.
A színésznő elárulta, hogy ő semmiképp sem vállalná el A Nagy Ő-t, és azt is elmondta, hogy miért:
Nincs az a pénz, és nincs az az Isten! Rosszul lennék attól, hogy mindenkivel külön beszélgetni kell. Néha még ahhoz sincs erőm, hogy visszahívjam az ismerőseimet. Ha beküldenének hozzám egy furcsa, már-már szélsőséges karaktert, vajon vele mit kezdenek? Én senkit nem szeretek megbántani, és biztosan őt is meghallgatnám. szóval tejesen alkalmatlan lennék erre a szerepre.
