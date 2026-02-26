Folytatódik a tavaszias időjárás, de a szél nem fog minket kímélni

Folytatódik a tavaszias időjárás, sőt a hétvégével már 15 fok körülire is melegedhet a levegő. Viszont a széllel még meggyűlhet a bajunk.

Enyhe, szeles időjárással folytatódik a hét. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Jó hír! Marad a napos időjárás a hétvége közeledtével is

Csütörtök

A reggeli pára- és ködfoltok feloszlása után fátyolfelhők mellett rengeteg napsütés várható. Bár csapadékra nem lehet számítani ezen a napon, a gyenge szél még maradni fog. A délelőtti országos fagy után, a hőmérséklet délutánra 7-13 fok köré emelkedik.

Péntek

A nap elején ismét párával és köddel indul, majd északnyugat felől megvastagszik a magas szintű felhőzet, de még emellett is többórás napsütésre lehet számítani. A csúcshőmérséklet 12 fok körül fog alakulni, miközben a délkeleti szél élénkebb lesz.

Szombat

Többnyire napos, fátyolfelhőkkel tarkított idővel indul a hétvége. Számottevő csapadékra nem lehet számítani, de a délkeleti szél továbbra is élénk marad. A délutáni órákban 9 és 15 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk - írta a Köpönyeg.