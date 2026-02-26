Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Folytatódik a tavaszias időjárás, de a szél nem fog minket kímélni

tavaszias időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 06:30
Bár napsütéssel teli napok várnak ránk, jobb lesz felkészülni az erős szelekre is. Mutatjuk mit tartogat az időjárás!

Folytatódik a tavaszias időjárás, sőt a hétvégével már 15 fok körülire is melegedhet a levegő. Viszont a széllel még meggyűlhet a bajunk.

Enyhe, szeles időjárással folytatódik a hét.
Enyhe, szeles időjárással folytatódik a hét. (Képünk illusztráció) Fotó:  Unsplash

Jó hír! Marad a napos időjárás a hétvége közeledtével is 

Csütörtök

A reggeli pára- és ködfoltok feloszlása után fátyolfelhők mellett rengeteg napsütés várható. Bár csapadékra nem lehet számítani ezen a napon, a gyenge szél még maradni fog. A délelőtti országos fagy után, a hőmérséklet délutánra 7-13 fok köré emelkedik.

Péntek

A nap elején ismét párával és köddel indul, majd északnyugat felől megvastagszik a magas szintű felhőzet, de még emellett is többórás napsütésre lehet számítani. A csúcshőmérséklet 12 fok körül fog alakulni, miközben a délkeleti szél élénkebb lesz.

Szombat

Többnyire napos, fátyolfelhőkkel tarkított idővel indul a hétvége. Számottevő csapadékra nem lehet számítani, de a délkeleti szél továbbra is élénk marad. A délutáni órákban 9 és 15 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk - írta a Köpönyeg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
