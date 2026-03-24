Hajléktalan férfit vádol a rendőrség: 70 milliós hegedűt lopott

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 08:49
Egy vacsora alatt tűnt el a felbecsülhetetlen hangszer – most bíróság elé áll a gyanúsított.

Hihetetlen bűncselekmény borzolja a kedélyeket Londonban: egy hajléktalan férfi áll bíróság előtt, miután a vádak szerint ellopott egy közel 300 éves, mintegy 150 ezer fontot (kb. 70 millió forintot) érő hegedűt.

Hajléktalan férfi lopta el a felbecsülhetetlen értékű hegedűt
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Nem ez volt a hajléktalan férfi első lopása

A 46 éves Ahmed Sami Madour a vád szerint a Marquess Tavern nevű kocsmából lopta el a hangszert, miközben annak tulajdonosa, David Ibanez éppen egy barátjával vacsorázott. A hegedű nem mindennapi darab: 1740-ben készült az olaszországi Firenzében, és egy a Philharmonia Orchestra tagjaként játszó zenész használta fellépésein.

A rendőrség szerint a lopást 2025. február 18-án jelentették be. A gyanúsítottat június 25-én fogták el, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A férfit nemcsak ezért az ügyért állították bíróság elé. Azzal is vádolják, hogy ugyanazon a napon egy 4 ezer fontos gitárt is ellopott.

Madour a múlt héten jelent meg a bíróságon, ahol ártatlannak vallotta magát mindkét vádpontban. A tárgyalását 2027. május 10-re tűzték ki.

A rendőrség hangsúlyozta, milyen különleges darabról van szó:

Az áldozat, aki a londoni Philharmonia Orchestra tagja, elmondta, hogy a hangszer értéke meghaladja a 150 ezer fontot, és 1740-ben készült Firenzében. Rendkívül értékes, számára pedig felbecsülhetetlen.

A zenész, David Ibanez korábban szintén megrendítő szavakkal beszélt a történtekről:

Már 300 éve létezett, mielőtt a kezembe került. Saját története van. Már egészen fiatal korodtól arra tanítanak, hogy vigyázz rá. Semmi nem készít fel arra, amikor egyszerűen kitépik a kezedből.

A különleges hangszer sorsa a The Sun értesülései szerint egyelőre kérdéses, az ügy pedig még hosszú ideig húzódhat a bíróságon.

 

