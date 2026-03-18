Sokkoló nőnapi ajándék: részegen tört be egy házba, tévét lopott a feleségének a hőgyészi férfi

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 18. 17:55
tolnailopás
Részegen ment lopni. Elkapták a hőgyészi férfit.

Különös betörési ügyben nyomoznak a rendőrök Tolna vármegyében: egy hőgyészi férfi azért tört be egy lakatlan házba, hogy nőnapi ajándékot vigyen haza a feleségének.

A rendőrség hamar elkapta a hőgyészi tolvajt.
A rendőrség hamar elkapta a hőgyészi tolvajt.
Fotó: Illusztráció: Fejér vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Talicskával lopott a hőgyészi tolvaj

Az eset akkor derült ki, amikor egy férfi feljelentést tett a Hőgyészi Rendőrőrsön, mert valaki betört családjuk lakatlan ingatlanába, és több használati tárgyat elvitt onnan. A hőgyészi nyomozók gyorsan intézkedtek, és még a feljelentés napján azonosították a feltételezett elkövetőt. Az 52 éves helyi lakost elszámoltatták, majd kutatást tartottak a lakásán is.

A rendőrök megtalálták az eltulajdonított tárgyakat, köztük egy LED‑televíziót és egy permetezőt, amelyeket a betörés során vittek el az ingatlanból. A férfi kihallgatása során elmondta, hogy nőnap estéjén sok alkoholt fogyasztott. Mivel nem vásárolt ajándékot a feleségének, hazafelé menet betért a lakatlan házba. Először körülnézett az ingatlanban, majd hazament egy talicskáért, hogy az ott talált tárgyakat el tudja vinni.

A lopott televíziót már be is üzemelte otthon, amikor a nyomozók megjelentek nála. A férfival szemben lopás miatt indult eljárás. A rendőrök az eltulajdonított tárgyakat időközben visszaadták a tulajdonosnak – írja a TEOL.hu

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu