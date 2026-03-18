Sokkoló nőnapi ajándék: részegen tört be egy házba, tévét lopott a feleségének a hőgyészi férfi

Különös betörési ügyben nyomoznak a rendőrök Tolna vármegyében: egy hőgyészi férfi azért tört be egy lakatlan házba, hogy nőnapi ajándékot vigyen haza a feleségének.

A rendőrség hamar elkapta a hőgyészi tolvajt.

Talicskával lopott a hőgyészi tolvaj

Az eset akkor derült ki, amikor egy férfi feljelentést tett a Hőgyészi Rendőrőrsön, mert valaki betört családjuk lakatlan ingatlanába, és több használati tárgyat elvitt onnan. A hőgyészi nyomozók gyorsan intézkedtek, és még a feljelentés napján azonosították a feltételezett elkövetőt. Az 52 éves helyi lakost elszámoltatták, majd kutatást tartottak a lakásán is.

A rendőrök megtalálták az eltulajdonított tárgyakat, köztük egy LED‑televíziót és egy permetezőt, amelyeket a betörés során vittek el az ingatlanból. A férfi kihallgatása során elmondta, hogy nőnap estéjén sok alkoholt fogyasztott. Mivel nem vásárolt ajándékot a feleségének, hazafelé menet betért a lakatlan házba. Először körülnézett az ingatlanban, majd hazament egy talicskáért, hogy az ott talált tárgyakat el tudja vinni.

A lopott televíziót már be is üzemelte otthon, amikor a nyomozók megjelentek nála. A férfival szemben lopás miatt indult eljárás. A rendőrök az eltulajdonított tárgyakat időközben visszaadták a tulajdonosnak – írja a TEOL.hu