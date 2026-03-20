Beteg gyerek mellett fosztotta ki az anyát – gátlástalan tolvaj bukott le Kaposváron

Több lopás miatt emeltek vádat egy kaposvári, huszonéves férfi ellen, aki rövid idő alatt több alkalommal is különböző helyzeteket kihasználva szerzett meg értékeket. A vád szerint 2025 elején egyetlen hónap leforgása alatt összesen öt lopást követett el.

Ítéletet kapott Kaposváron a tolvaj

A férfi minden adódó lehetőséget megragadott arra, hogy mások tulajdonát eltulajdonítsa. Az egyik eset során annál a rokonától vitt el egy közel százezer forint értékű iskolai laptopot, akinél ideiglenesen tartózkodott. Egy másik alkalommal egy beteg gyermekét orvosi vizsgálatra kísérő édesanya vált az áldozatává. A nő rövid időre őrizetlenül hagyta a telefonját, amit a férfi kihasznált, és magához vett.

A Kaposvári Járási Ügyészség a férfival szemben kisebb értékre, üzletszerűen elkövetett lopás bűntette, valamint további bűncselekmények miatt emelt vádat. A nyomozás során a vádlott beismerte a cselekményeket. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróság elé terjesztett vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta, tudta meg a SONLINE.