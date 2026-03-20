Beteg gyerek mellett fosztotta ki az anyát – gátlástalan tolvaj bukott le Kaposváron

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 11:26
lopás bűntettlopás
Nem ismert határt. Most megkapja méltó büntetését a kaposvári férfi

Több lopás miatt emeltek vádat egy kaposvári, huszonéves férfi ellen, aki rövid idő alatt több alkalommal is különböző helyzeteket kihasználva szerzett meg értékeket. A vád szerint 2025 elején egyetlen hónap leforgása alatt összesen öt lopást követett el.

A Kaposvári férfi ott lopott ahol tudott.
Fotó: Motortion Films /  Shutterstock 

Ítéletet kapott Kaposváron a tolvaj

A férfi minden adódó lehetőséget megragadott arra, hogy mások tulajdonát eltulajdonítsa. Az egyik eset során annál a rokonától vitt el egy közel százezer forint értékű iskolai laptopot, akinél ideiglenesen tartózkodott. Egy másik alkalommal egy beteg gyermekét orvosi vizsgálatra kísérő édesanya vált az áldozatává. A nő rövid időre őrizetlenül hagyta a telefonját, amit a férfi kihasznált, és magához vett. 

A Kaposvári Járási Ügyészség a férfival szemben kisebb értékre, üzletszerűen elkövetett lopás bűntette, valamint további bűncselekmények miatt emelt vádat. A nyomozás során a vádlott beismerte a cselekményeket. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróság elé terjesztett vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta, tudta meg a SONLINE.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
