Földrengés rázta meg a magyarok közkedvelt turistahelyét

Földrengés rázta meg Horvátországot. A magyarok kedvenc turistaparadicsomának közelében történ a 3-as erősségű rengés.

Földrengés volt Horvátországban

Helyi idő szerint március 29-én este 10 órakor rengett a föld Horvátországban, a mérések alapján egy 3-as erősségű földrengést jeleztek a műszerek Sibenik közelében az Adriai-tenger térségében. Az epicentrum 33 kilométerre délnyugatra volt a várostól, Splittől pedig nagyjából 74 kilométerre nyugatra.

A rengés fészke körülbelül 10 kilométeres mélységben történt. A jelentések szerint a földmozgás viszonylag gyenge volt, így komolyabb károkról egyelőre nem érkezett hír.

Sokan érezték a rengést

A közösségi médiában sokan jelezték, hogy érezték a rengést, amelyet leginkább a Sibenik környékéről jeleztek, így Splitben és a legnépszerűbb tengerpartokon is. A 3-as erősségű rengések nem okoznak jelentős károkat, ellenben rövid ideig tartó rezgéssel járnak. A hatóságok figyelemmel kísérik az eseményeket - áll a Bama.hu cikkében.