Halálra rémültek a lakosok: brutális földrengés rázta meg a várost

A Német Földtudományi Kutatóközpont (GFZ) jelentette be, hogy kedden 6,1-es erősségű földrengés rázta meg a Tirrén-tengert Olaszország nyugati partjainál. A GFZ közlése szerint a földrengés éjfél után néhány perccel történt, 377 kilométeres mélységben.

Hatalmas földrengésre ébredtek a lakosok

A 300 kilométernél nagyobb mélységben bekövetkező földrengéseket mélyföldrengéseknek tekintik. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkeztek jelentések - írja az n1info.hr.

Az Időkép információi szerint egy ilyen erejű rengés, ha a felszínhez közel (például 10-20 km mélyen) pattant volna ki, romba dönthette volna a környező városokat. Annak ellenére, hogy jelentős károk nem keletkeztek, a rezgések nagyon messzire eljutottak: Nápolyban, a Sorrentói-félszigeten és Calabria partjainál sokan az utcára szaladtak ijedtükben. Emellett még Milánóból és Torinóból is érkeztek bejelentések, hogy a csillárok kilengtek és a magasabb épületek felső emeletein érezni lehetett a mozgást.

🇮🇹 A rengés rendkívül mélyen keletkezett, így szerencsére nem tudni károkról, de a földmozgást még Észak-Olaszországban is sokan érezték. 🫨 https://t.co/tMcQKEGEvT — Időkép (@idokep) March 10, 2026







