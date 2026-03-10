Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Ildikó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Halálra rémültek a lakosok: brutális földrengés rázta meg a várost

földrengés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 09:25
károlaszországijesztő
A rezgések nagyon messzire eljutottak. A földrengés éjfél után néhány perccel történt.
Bors
A szerző cikkei

A Német Földtudományi Kutatóközpont (GFZ) jelentette be, hogy kedden 6,1-es erősségű földrengés rázta meg a Tirrén-tengert Olaszország nyugati partjainál. A GFZ közlése szerint a földrengés éjfél után néhány perccel történt, 377 kilométeres mélységben.

Földrengés
Brutális földrengés rázta meg a várost / Fotó: Shutterstock/DestinaDesign

Hatalmas földrengésre ébredtek a lakosok

A 300 kilométernél nagyobb mélységben bekövetkező földrengéseket mélyföldrengéseknek tekintik. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkeztek jelentések - írja az n1info.hr.

Az Időkép információi szerint egy ilyen erejű rengés, ha a felszínhez közel (például 10-20 km mélyen) pattant volna ki, romba dönthette volna a környező városokat. Annak ellenére, hogy jelentős károk nem keletkeztek, a rezgések nagyon messzire eljutottak: Nápolyban, a Sorrentói-félszigeten és Calabria partjainál sokan az utcára szaladtak ijedtükben. Emellett még Milánóból és Torinóból is érkeztek bejelentések, hogy a csillárok kilengtek és a magasabb épületek felső emeletein érezni lehetett a mozgást.

 

 

 


 


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu