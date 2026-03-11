Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Külföldi bűnözők csaltak ki több millió forintot - így sikerült elkapni őket

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 11:10
A rendőrség két embert is letartóztatott az ügy kapcsán. A sértett ismerte fel a személyt, aki elcsalta a pénzét.
A Szekszárdi Rendőrkapitányság nyomozói a napokban elfogtak két külföldi állampolgárt, akik telefonon hivatalos szervek eljárásaira hivatkozva csaltak ki több, mint tízmillió forintot a sértettektől - közölte a rendőrség a honlapján szerdán.

Több milliót csaltak el a külföldi állampolgárok
Több milliót csaltak el a külföldi állampolgárok / Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Több milliót csaltak ki emberekből

A közlemény szerint egy szekszárdi férfi tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen, akik február 26-án hívták fel először azzal, hogy a bankban tartott pénze veszélyben van. Mivel először nem a megfelelő pénzintézetet mondták, nem is foglalkozott velük. Napokon át hívogatták, míg elhitte, hogy valóban elveszítheti a megtakarításait, ha nem az általuk javasolt módon jár el. A telefonos "segítők" elérték, hogy felvette a bankból 7 millió forintját, és a teljes összeget átadta egy idegen férfinak, aki a lakásához ment a csomagért.

A feljelentést követően a helyi nyomozók széles körű adatgyűjtésbe kezdtek, kiderítették, hogy hasonló eset történt Bólyban is, ahol egy asszonyt hálóztak be a magukat szintén banki ügyintézőnek kiadó telefonos csalók. Rávették a nőt, hogy vegye fel a 15 millió forintját, és adja át egy futárnak, aki biztonságba helyezi az összeget. A "jelszó" itt is ugyanaz volt, mint az előző esetben, a pénzt egy női futár vette át.

A nyomozók felfigyeltek egy külföldi rendszámú autóra, amelyik a szekszárdi sértett háza közelében tűnt fel. A kocsit és két utasát március 6-án a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai összehangolt intézkedéssel ellenőrizték. A szekszárdi sértett felismerte az autót vezető 23 éves ukrán férfit, akinek néhány nappal korábban átadta a pénzét. Utasa egy 20 éves ukrán lány volt, aki a bólyi sértettől vette át a pénzt - olvasható a police.hu oldalon.

A szekszárdi nyomozók lefoglaltak 15 millió forintot a jármű átvizsgálása során, annak pontos eredete még nem ismert, az eddigi információk szerint Bács-Kiskunban vehették át valakitől. Kihallgatásuk után a gyanúsítottakat őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatásukat. A Szekszárdi Rendőrkapitányságon jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatódik a nyomozás - írja az MTI.

 

