Bele is halhatsz! Veszélyes potencianövelőket vontak ki a forgalomból

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 10:10
3 potencianövelő készítményt hívott vissza a fogyasztóvédelem, miután engedély nélküli hatóanyagokat találtak bennük. A termékek különböző mellékhatásokat fejthetnek ki, köztük fejfájást és vérnyomásesést, de akár életveszélyes állapotot is.

Újabb termékvisszahívást közölt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Egy hatósági ellenőrzés során jogsértő potencianövelő készítményeket azonosítottak és vontak ki a forgalomból.

Három termékvisszahívást közölt a fogyasztóvédelem

Az étrend-kiegészítőként forgalmazott potencianövelő, férfiegészség-támogató készítmények olyan engedély nélküli gyógyszerhatóanyagokat, köztük sildenafill, tadalafill tartalmaztak, amelyek kizárólag orvosi rendelvényre, ellenőrzött körülmények között előállított és engedélyezett gyógyszerekben alkalmazhatók - közölte az NKFH.

A hatóanyagok súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentenek, és a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében hamisításnak minősül. A vizsgálat során az is kiderült, hogy az összetevő nincsen feltüntetve, ami a fogyasztók megtévesztésének minősül.

A laboratórium a The Dragon Power, RS RUI SHEN és Hurrikán termékekben mutatta ki az összetevőket. A sildenafil és tadalafil az úgynevezett foszfodiészteráz-5 (PDE-5) gátlók csoportjába tartoznak, amelyek a szív- és érrendszerre hatnak, így alkalmazásuk csak orvosi felügyelet mellett biztonságos, mindemellett más gyógyszerekkel történő alkalmazásuk akár veszélyes is lehet. A mellékhatások között szerepel a fejfájás, szédülés, látászavar, vérnyomásesés, súlyos esetekben pedig akár az életveszélyes állapot kialakulása is.

A fogyasztóvédelem ismét felhívta a vásárlók figyelmét arra, hogy kizárólag megbízható, engedélyezett forrásból származó étrend-kiegészítőket vásároljanak.

 

