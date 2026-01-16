Termékvisszahívás: nagy baj van egy kedvelt paradicsomszósszal

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali termékvisszahívást rendelt el egy Olaszországban előállított, üveges paradicsomszósz esetében.

Termékvisszahívást rendeltek el a paradicsomszósz miatt (fotó: NKFH)

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén keresztül érkezett bejelentés szerint a szószban üvegdarabokat észleltek.

Az NKFH felvette a kapcsolatot a Feldhoffer Bt.-vel, és megtette a szükséges intézkedéseket. A terméket visszahívták a fogyasztóktól, valamint kivonták a forgalomból.

A visszagyűjtött termékek további sorsát - megsemmisítését vagy elszállítását - a hatóság követi nyomon.

A termékvisszahívás adatai: