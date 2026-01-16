Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Termékvisszahívás: nagy baj van egy kedvelt paradicsomszósszal

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 11:40
Üvegdarabokat észleltek a termékben. Termékvisszahívást rendelt el a hatóság.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali termékvisszahívást rendelt el egy Olaszországban előállított, üveges paradicsomszósz esetében.

Termékvisszahívást rendeltek el a paradicsomszósz miatt
Termékvisszahívást rendeltek el a paradicsomszósz miatt   (fotó: NKFH)

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén keresztül érkezett bejelentés szerint a szószban üvegdarabokat észleltek.

Az NKFH felvette a kapcsolatot a Feldhoffer Bt.-vel, és megtette a szükséges intézkedéseket. A terméket visszahívták a fogyasztóktól, valamint kivonták a forgalomból.

A visszagyűjtött termékek további sorsát - megsemmisítését vagy elszállítását - a hatóság követi nyomon.

A termékvisszahívás adatai:

  • Termék megnevezése: Paradicsomszósz (Granoro Dedicato passata di pomodoro)
  • Kiszerelés: 500 g
  • Minőségmegőrzési idő: 31/12/2026
  • Tételszám: HP1 LM283
  • Gyártó: Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl (Olaszország)
  • Termékvisszahívás oka: A termék idegen anyagot (üveg) tartalmazhat.

 

