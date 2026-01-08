Anyukák, figyelem: több tápszert is kivontak a forgalomból, itt az első fejlemény

Az NKFH fontos bejelentést tett: listát osztottak meg azokról a tápszerekről, amelyeket kivontak a forgalomból. A Nestlé Hungária Kft. a fogyasztók egészségének védelmét szem előtt tartva 13 anyatejalapú tápszer visszahívásáról döntött.

Több tápszert is kivontak a forgalomból (Fotó: NKFH)

Okoztak-e problémát a visszahívott tápszerek?

A vállalkozás az NKFH-val együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, és most erről adtak ki újabb tájékoztatást. Szerencsére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint igazolt megbetegedés nem történt.

Az NNGYK felvette a kapcsolatot a legnagyobb forgalmazókkal és nagykereskedelmi partnerekkel annak érdekében, hogy a kieső tételek ellenére a rászorulók ellátása folyamatos legyen a hazai piacon. Elmondásuk szerint több helyettesítő termék is elérhető, amelyek kiválthatják a forgalomból kivont tápszereket.

Arra kérik az érintetteket, hogy a helyettesítő termékekről mindenképpen egyeztessenek saját gyermekorvosukkal. A közzétett listán az NNGYK javaslata szerepel; ezeket a tápszereket nem ajánlott használni.

A vásárlás helyén a bontott és a bontatlan termékeket egyaránt visszaveszik, és megtérítik azok árát. A termékek beazonosítása érdekében a nestlebaba.hu/recall weboldalon lehet ellenőrizni az érintett termékeket.