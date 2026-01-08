Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-7°C Székesfehérvár

Gyöngyvér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Anyukák, figyelem: több tápszert is kivontak a forgalomból, itt az első fejlemény

termékvisszahívás
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 17:20
babatápszertápszer
Az NKFH szerint a termékek árát visszatérítik. A forgalomból kivont tápszerekről listát is közzétettek.
CJA
A szerző cikkei

Az NKFH fontos bejelentést tett: listát osztottak meg azokról a tápszerekről, amelyeket kivontak a forgalomból. A Nestlé Hungária Kft. a fogyasztók egészségének védelmét szem előtt tartva 13 anyatejalapú tápszer visszahívásáról döntött.

Több tápszert is kivontak a forgalomból
Több tápszert is kivontak a forgalomból (Fotó: NKFH)

Okoztak-e problémát a visszahívott tápszerek?

A vállalkozás az NKFH-val együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, és most erről adtak ki újabb tájékoztatást. Szerencsére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerint igazolt megbetegedés nem történt.

Az NNGYK felvette a kapcsolatot a legnagyobb forgalmazókkal és nagykereskedelmi partnerekkel annak érdekében, hogy a kieső tételek ellenére a rászorulók ellátása folyamatos legyen a hazai piacon. Elmondásuk szerint több helyettesítő termék is elérhető, amelyek kiválthatják a forgalomból kivont tápszereket.

Arra kérik az érintetteket, hogy a helyettesítő termékekről mindenképpen egyeztessenek saját gyermekorvosukkal. A közzétett listán az NNGYK javaslata szerepel; ezeket a tápszereket nem ajánlott használni.

A vásárlás helyén a bontott és a bontatlan termékeket egyaránt visszaveszik, és megtérítik azok árát. A termékek beazonosítása érdekében a nestlebaba.hu/recall weboldalon lehet ellenőrizni az érintett termékeket.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu