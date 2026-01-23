Ilyen mesés a rideg tél a magyar erdőkben – Galéria

Januárban egy igazi mesébe illő tájjá változott át Magyarország. Hóval borított hegyek és befagyott tavak mutatták meg, milyen gyönyörű tud lenni a tél. Nem túlzás azt mondani, hogy csodásan megváltozott az egész ország.

Az elmúlt napokban igazi téli arcát mutatta meg kishazánk / Fotó: Bors

A januári hónap elején hirtelen lehullott hó és a tartós hideg lélegzetelállító látványt teremtett országszerte. Erdők, hegyek és tavak öltöztek hófehér ruhába, olyan látképeket alkotva, amelyeket az elmúlt évek enyhe telei után már-már elfelejthettünk.

Úgy tűnik, a télies időjárás visszavette a főszerepet!

Most megmutatta az időjárás, milyen az igazi tél. A hazai erdőkben sokáig vastag hó borította az ösvényeket, a fák ágai pedig roskadoztak a súlya alatt. A kilátók környéke már-már alpesi hangulatot idézett meg. Ráadásul a zúzmarával bevont fák és a vastag hótakaró együtt egy olyan látványt nyújtott, mintha egy képeslap elevenedne meg előttünk.

Az egyik legnagyobb idei szenzáció a Lillafüredi-vízesés volt, amely teljesen jégbe fagyva várta a látogatókat. Hozzá kell tennünk: ilyen állapotban csak ritkán látható ez a természeti csoda.

