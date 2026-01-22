Visszatér a havazás? Továbbra is téliesnek ígérkezik az időjárás

Bár már olvadást ígér az időjárás, mégis van esély arra, hogy a héten visszatér a havazás.
A felhős, ködös és csapadék nélküli csütörtök kibírhatatlan hideget hoz: akár -8 fokot is mérhetünk.
Pénteken napközben is tartós köd vár ránk, felhős éggel, és néhol még hószállingózás is előfordulhat. Az országban helyenként ónos szitálás is várható, a hőmérséklet pedig -3 és +5 fok között alakul.
A hétvégét több csapadékkal kezdjük: szombaton több helyen marad az ónos szitálás. A hőmérséklet ekkor már enyhén emelkedik, 0 és 7 fok között alakul.
A hetet felhősen és borultan zárjuk, esővel és körülbelül 5 fokos hőmérséklettel - írja a Köpönyeg.
