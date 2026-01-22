Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
Visszatér a havazás? Továbbra is téliesnek ígérkezik az időjárás

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 06:30
Úgy látszik, a mínuszok sehová sem mennek. A héten még a havazás is visszatérhet.
Bár már olvadást ígér az időjárás, mégis van esély arra, hogy a héten visszatér a havazás.

Visszatérhet a havazás
Visszatérhet a havazás / Illsztráció: EugeneEdge / Shutterstock 

Ismét havazás vár ránk?

A felhős, ködös és csapadék nélküli csütörtök kibírhatatlan hideget hoz: akár -8 fokot is mérhetünk.

Pénteken napközben is tartós köd vár ránk, felhős éggel, és néhol még hószállingózás is előfordulhat. Az országban helyenként ónos szitálás is várható, a hőmérséklet pedig -3 és +5 fok között alakul.

A hétvégét több csapadékkal kezdjük: szombaton több helyen marad az ónos szitálás. A hőmérséklet ekkor már enyhén emelkedik, 0 és 7 fok között alakul.

A hetet felhősen és borultan zárjuk, esővel és körülbelül 5 fokos hőmérséklettel - írja a Köpönyeg.

 

