Nem kegyelmez az időjárás: szibériai hideg közelít, már csak napjaink vannak hátra

Még koránt sincs vége a fagyoknak. Tél tábornok újabb támadást indít ellenünk, vasárnapra brutális lehűlés várható: az éjszakák érezhetően hidegebbek lesznek. Az időjárás nem viccel.
A Köpönyeg 12 napos előrejelzéséből is tisztán kivehető: a hétvégén ismét masszív éjszakai hidegek jönnek. Vasárnap indul meg a látványos lehűlés, ami a jövő héten is folytatódik majd. Hétfőn, január 19-én hajnalban már -10 és -3 fok közé hűl a levegő, kedden, január 20-án pedig éjjel a hőmérséklet többnyire -15 és -6 fok közé csökken. Ráadásul az előrejelzések szerint a jövő hét első felében az északi és keleti, hóval borított tájakon éjszakánként akár -15 vagy -20 Celsius-fokos fagyokat is mérhetünk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.