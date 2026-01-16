Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Nem kegyelmez az időjárás: szibériai hideg közelít, már csak napjaink vannak hátra

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 15:22
Ebben nem lesz köszönet! Ismét bekeményít az időjárás!

Még koránt sincs vége a fagyoknak. Tél tábornok újabb támadást indít ellenünk, vasárnapra brutális lehűlés várható: az éjszakák érezhetően hidegebbek lesznek. Az időjárás nem viccel.

Ilyen lesz a következő napok időjárása.
Ismét bekeményít az időjárás: az éjszakák látványosan hidegebbek lesznek vasárnaptól   Fotó: Köpönyeg.hu

Szibériai hideg és kőkemény mínuszok: ilyen időjárás vár ránk

A Köpönyeg 12 napos előrejelzéséből is tisztán kivehető: a hétvégén ismét masszív éjszakai hidegek jönnek. Vasárnap indul meg a látványos lehűlés, ami a jövő héten is folytatódik majd. Hétfőn, január 19-én hajnalban már -10 és -3 fok közé hűl a levegő, kedden, január 20-án pedig éjjel a hőmérséklet többnyire -15 és -6 fok közé csökken. Ráadásul az előrejelzések szerint a jövő hét első felében az északi és keleti, hóval borított tájakon éjszakánként akár -15 vagy -20 Celsius-fokos fagyokat is mérhetünk.

 

