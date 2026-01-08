Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Nem várt helyről érkezett a segítség: így támogatják az állatmenhelyek lakóit az extrém hidegben

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 16:05
Ezekkel az adományokkal tervezik melegen tartani az állatmenhelyeken élő, gazdátlan állatokat.
Az elmúlt napokban már régóta nem tapasztalt, csontig hatoló hideg jelentkezett, mialatt hatalmas mennyiségű hó is esett. Mindennek pedig még távolról sincs vége, miután a meteorológiai előrejelzések szerint a januári hideg egy ideig még velünk marad, aminek az állatmenhelyek lakói különösen ki vannak szolgáltatva. Ezen segít az állatvédelemért felelős kormánybiztos és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kezdeményezése - írja a Metropol.

Szalma / Állatmenhely
Így segítik az állatmenhelyeken élő állatokat / Fotó: 123RF

Országos összefogás az állatmenhelyeken élő állatokért

A tartós hideg időjárás miatt országszerte számos állatmenhelynek jelent problémát, hogyan biztosítson megfelelőbb körülményeket az ott élő állatok számára. Ezek a menhelyek egyébként sem arról híresek, hogy dúskálnának az anyagi forrásokban, így a szokatlan hidegben a gazdátlan állatok melegen tartása újabb kihívást jelent az ilyen intézmények számára.

A szalma azonban éppen megfelel arra, hogy a fagyos, rekordhideg időben is melegen tartsa a gazdátlan állatokat. Ezt ismerte fel Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához fordult az ügyben.

Látjuk a meteorológiai előrejelzésekből, hogy rendkívül hideg időszak elé nézünk az elkövetkező napokban. Ahhoz, hogy a fokozott hidegben a gazdátlan állatoknak tudjunk segíteni, a menhelyekre igyekszünk eljuttatni gazdálkodói felajánlásokból szalmát. Nem csupán a szalma felajánlásával, hanem annak célba juttatásával egy országos akciót hirdettünk meg a gazdálkodók részére, hogy ahol tudnak, ott nyújtsanak segítséget, hiszen ilyen rendkívüli és tartós hideg időben óriási segítséget jelent a védekezésben az alomszalma és annak biztosítása

– mondta el Papp Zsolt, a NAK elnöke.

Az országos hálózattal rendelkező, a gazdálkodókkal közvetlen kapcsolatban álló kamara azonnal érdeklődött gazdálkodóknál, hogy fel tudnak-e ajánlani szalmát menhelyek számára. Ennek eredményeként már egy nap alatt is számos felajánlás érkezett, a kamara pedig az igényeket is felmérő, állatvédelemért felelős kormánybiztossággal és a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvánnyal együtt koordinálja azt, hogy miként jussanak el a lehető leghamarabb a felajánlások az érintett menhelyekhez.

Az állatmenhelyekkel kormánybiztos úr és az ő stábjának segítségével tartjuk a kapcsolatot. Mi, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara pedig a 19 vármegye és 1200 településen lévő falugazdász irodákon és falugazdász kollégákon keresztül várjuk a felajánlásokat és koordináljuk ezeknek az elszállítását és az így felajánlott szalmamennyiség átadását

- hívta fel a gazdálkodók figyelmét Papp Zsolt.

A magyar gazdák ezzel nem először tesznek tanúbizonyságot önzetlenségükről, illetve összefogásuk erejéről. Ennek haszonélvezői lesznek a következő hetekben a menhelyeken élő kisállatok.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
